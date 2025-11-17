ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट में आग, गैस कन्वर्ट करने के दौरान पाइप फटा, कर्मचारी घायल

नर्मदापुरम में ऑक्सीजन प्लांट में बड़ा हादसा, गैस टैंकर से गैस कन्वर्ट करने के दौरान कर्मचारी हुआ घायल, अस्पताल में इलाज जारी.

narmadapuram oxygen plant
नर्मदापुरम में ऑक्सीजन प्लांट में हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 9:40 AM IST

3 Min Read
नर्मदापुरम: मुहासा इंडस्ट्री प्लांट में स्थित आईनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट में रविवार को एक हादसा हो गया. हादसा खाली टैंकर से नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करने के दौरान हुआ. जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सिक्युरिटी गार्ड एवं स्टाफ की मदद से नर्मदापुरम के मालवी अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना के बाद मौके पर माखन नगर तहसीलदार एवं पुलिस स्टाफ पहुंचा और मौके स्थल की जानकारी लेकर पंचनामा बनाया. यह प्लांट कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन के लिए सुर्खियों में रहा था.

मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट
मोहासा में स्थित मेसर्स आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट में से एक है. यहां से रोज बड़े पैमाने पर गैस सप्लाई की जाती है. गैस की बड़ी उत्पादन इकाई होने के कारण प्लांट में लोडिंग-अनलोडिंग कार्य प्रतिदिन किया जाता है. एसडीएम जय सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''मुहासा में इंडस्ट्रियल प्लांट में आईनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट है जहां टैंकर खाली करने के दौरान उसका जो प्रेशर कम किया जा रहा था, यह काम परिसर में ही किया जा रहा था. उसी समय गैस कंवर्ट करने के दौरान आग लग गई और एक ऑपरेटर महेंद्र यादव झुलस गया.

fire in narmadapuram oxygen plant
नर्मदापुरम में मौजूद है ऑक्सीजन प्लांट (ETV Bharat)

घायल को मालवी हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है. वह प्रॉपर डॉक्टरों की देखरेख में ऑब्जर्वेशन में हैं. आगे की स्थिति में डॉक्टर जैसा बताएंगे उपचार किया जाएगा.'' उन्होंने बताया कि, टैंकर में ऑक्सीजन गैस थी. मामले में जांच की जाएगी, तहसीलदार ने पंचनामा की कार्रवाई कर ली है. ऑपरेटर के लिए क्या आर्थिक मदद की जाएगी उसके संबंध में बात की जाएगी.''

narmadapuram oxygen plant
घायल कर्मचारी का इलाज जारी (ETV Bharat)

घायल के भाई हेमंत यादव ने बताया कि, '' घायल महेंद्र यादव मेरा भाई है. वह खाली टैंकर से प्रेशर रिलीज कर रहा था, तभी पाइप फट गया. जिसकी वजह से उसका चेस्ट और चेहरा जल गया है. मेरा भाई आईनॉक्स प्रोडक्ट कंपनी में रिफिलिंग का कार्य करता था. घटना के बाद सिक्योरिटी गार्ड जो उनके साले हैं उन्होंने परिजनों को सूचना दी.'' उन्होंने बताया कि रविवार का दिन था और स्टाफ से वहां पर कोई जिम्मेदार आदमी नहीं था. सेफ्टी डिपार्टमेंट वालों की छुट्टी थी. डॉक्टर ने बताया कि आपके भाई की अभी गंभीर स्थिति है, 24 घंटे में जो कुछ होगा तो बताया जाएगा.

