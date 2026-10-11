मध्यप्रदेश से यूपी के विंध्यवासिनी धाम जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत, 12 अहम ट्रेनों को मिले स्टॉपेज.
विंध्याचल धाम स्टेशन पर 12 अहम ट्रेनें रुकेंगी, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए एमपी से यूपी जाने वाली कई ट्रेनों को मिला स्टॉपेज, राकेश-पटेल-की-रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 8:25 AM IST
नर्मदापुरम: शारदीय नवरात्र मेले के मौके पर पश्चिम मध्य रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है. मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के विंध्यवासिनी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 12 प्रमुख एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों को 2-2 मिनट का अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है. शारदीय नवरात्रि मेले के लिए यह विशेष व्यवस्था 11 से लेकर 26 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा. इससे नर्मदापुरम, इटारसी, जबलपुर रूट से यूपी के विंध्यवासिनी धआम जाने वाले भक्तों को बड़ी राहत मिलेगी.
पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के अनुसार, 11 से 26 अक्टूबर 2026 तक इन ट्रेनों का विंध्याचल स्टेशन पर दो-दो मिनट का ठहराव रहेगा. इससे मेला अवधि में यात्रियों और दर्शनार्थियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी. इस व्यवस्था में लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पाटलिपुत्र, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, भागलपुर, दानापुर, बेंगलुरु और बनारस के बीच चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं.
इन ट्रेनों को मिलेगा ठहराव
- ठहराव पाने वाली ट्रेनों में 12141-12142 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस.
- गाड़ी नंबर 15945-15946 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस.
- गाड़ी नंबर 15647-15648 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गुवाहाटी एक्सप्रेस.
- गाड़ी नंबर 12335-12336 भागलपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस.
- गाड़ी नंबर 12295-12296 बेंगलुरु-दानापुर एक्सप्रेस.
- गाड़ी नंबर 12167-12168 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस एक्सप्रेस शामिल हैं.
इटारसी की ओर से ट्रेनों का विंध्याचल पहुंचने का समय
|गाड़ी संख्या
|गाड़ी का नाम
|पहुंचने का समय
|12141
|लोकमान्य तिलक टर्मिनस-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस
|रात 10:30 बजे
|12142
|लोकमान्य तिलक टर्मिनस-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस
|शाम 4:05 बजे
|15945
|लोकमान्य तिलक टर्मिनस-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस
|सुबह 5:50 बजे
|15647
|लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गुवाहाटी एक्सप्रेस.
|सुबह 5:50 बजे
|15946
|लोकमान्य तिलक टर्मिनस-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस
|शाम 7:05 बजे
|12335
|भागलपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस
|शाम 7:05 बजे
|12336
|भागलपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस
|सुबह 5:50 बजे
|12295
|बेंगलुरु-दानापुर एक्सप्रेस
|रात 1:40 बजे
|12167
|लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस एक्सप्रेस
|रात 10:15 बजे
|12168
|लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस एक्सप्रेस
|दोपहर 12:10 बजे
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मैहर मार्ग पर गति प्रतिबंध
रेलवे ने यह भी बताया कि मेला अवधि के दौरान मैहर स्टेशन से गुजरने वाली सभी ट्रेनों पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे का गति प्रतिबंध लागू रहेगा. यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे के आधिकारिक माध्यमों से ट्रेन के समय और परिचालन संबंधी जानकारी की पुष्टि कर लें.