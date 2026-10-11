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मध्यप्रदेश से यूपी के विंध्यवासिनी धाम जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत, 12 अहम ट्रेनों को मिले स्टॉपेज.

विंध्याचल धाम स्टेशन पर 12 अहम ट्रेनें रुकेंगी, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए एमपी से यूपी जाने वाली कई ट्रेनों को मिला स्टॉपेज, राकेश-पटेल-की-रिपोर्ट

NARMADAPURAM NAVRATRI MELA
नवरात्रि में विंध्याचल स्टेशन पर रुकेंगी ये 12 ट्रेनें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 11, 2026 at 8:25 AM IST

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नर्मदापुरम: शारदीय नवरात्र मेले के मौके पर पश्चिम मध्य रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है. मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के विंध्यवासिनी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 12 प्रमुख एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों को 2-2 मिनट का अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है. शारदीय नवरात्रि मेले के लिए यह विशेष व्यवस्था 11 से लेकर 26 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा. इससे नर्मदापुरम, इटारसी, जबलपुर रूट से यूपी के विंध्यवासिनी धआम जाने वाले भक्तों को बड़ी राहत मिलेगी.

पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के अनुसार, 11 से 26 अक्टूबर 2026 तक इन ट्रेनों का विंध्याचल स्टेशन पर दो-दो मिनट का ठहराव रहेगा. इससे मेला अवधि में यात्रियों और दर्शनार्थियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी. इस व्यवस्था में लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पाटलिपुत्र, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, भागलपुर, दानापुर, बेंगलुरु और बनारस के बीच चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं.

इन ट्रेनों को मिलेगा ठहराव

  • ठहराव पाने वाली ट्रेनों में 12141-12142 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस.
  • गाड़ी नंबर 15945-15946 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस.
  • गाड़ी नंबर 15647-15648 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गुवाहाटी एक्सप्रेस.
  • गाड़ी नंबर 12335-12336 भागलपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस.
  • गाड़ी नंबर 12295-12296 बेंगलुरु-दानापुर एक्सप्रेस.
  • गाड़ी नंबर 12167-12168 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस एक्सप्रेस शामिल हैं.

इटारसी की ओर से ट्रेनों का विंध्याचल पहुंचने का समय

गाड़ी संख्या गाड़ी का नामपहुंचने का समय
12141लोकमान्य तिलक टर्मिनस-पाटलिपुत्र एक्सप्रेसरात 10:30 बजे
12142लोकमान्य तिलक टर्मिनस-पाटलिपुत्र एक्सप्रेसशाम 4:05 बजे
15945लोकमान्य तिलक टर्मिनस-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेससुबह 5:50 बजे
15647लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गुवाहाटी एक्सप्रेस.सुबह 5:50 बजे
15946लोकमान्य तिलक टर्मिनस-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेसशाम 7:05 बजे
12335 भागलपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेसशाम 7:05 बजे
12336 भागलपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेससुबह 5:50 बजे
12295बेंगलुरु-दानापुर एक्सप्रेसरात 1:40 बजे
12167लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस एक्सप्रेसरात 10:15 बजे
12168लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस एक्सप्रेसदोपहर 12:10 बजे

मैहर मार्ग पर गति प्रतिबंध

रेलवे ने यह भी बताया कि मेला अवधि के दौरान मैहर स्टेशन से गुजरने वाली सभी ट्रेनों पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे का गति प्रतिबंध लागू रहेगा. यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे के आधिकारिक माध्यमों से ट्रेन के समय और परिचालन संबंधी जानकारी की पुष्टि कर लें.

TAGGED:

VINDHYACHAL STATION
INDIAN RAILWAYS
MAA VINDHYAVASINI DARSHAN
NARMADAPURAM NAVRATRI MELA
NARMADAPURAM NAVRATRI MELA

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