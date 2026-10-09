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इटारसी के विवेक सागर ने सेट किया मेडल का कलर, नेक्स्ट ओलंपिक में 48 साल बाद का गोल्डन गोल

नर्मदापुरम : हाल ही में एशियाई गेम्स में भारतीय टीम ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता. इस सफलता में मिड फील्डर की भूमिका निभाने वाले हॉकी प्लेयर विवक सागर की अहम भूमिका रही है. एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद विवेक सागर ने इटारसी में आयोजित सम्मान समारोह में अपना और भारतीय हॉकी टीम का अगला असली टागरेट बताया. उन्होंने ये भी बताया कि इस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी टीम अभी से किस रणनीति पर काम करेगी.

विवेक सागर ने बताया बताया "एशियाई खेलों के फाइनल मुकाबले से पहले कोच ने खिलाड़ियों को एक टास्क दिया था. टीम ने उसी पर ध्यान केंद्रित किया और खेल को खेल की तरह खेलते हुए रणनीति के अनुसार प्रदर्शन किया. इसका परिणाम रहा कि फाइनल मुकाबले में मलेशिया के खिलाफ टीम को आसानी से जीत मिली. कप्तान मनप्रीत सिंह ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और स्वर्ण पदक जीतने के बाद प्रदर्शन के इस स्तर को बनाए रखने पर जोर दिया."

मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की शान हॉकी प्लेयर विवेक सागर का कहना है "एशियाई गेम्स में भारतीय हॉकी टीम का स्वर्ण पदक जीतना गर्व की बात है. अब 2028 में होने वाले ओलंपिक की तैयारी के लिए पर्याप्त समय है.उनका ही नहीं बल्कि पूरी टीम का एक ही सपना है कि ओलंपिक 2028 में मेडल का रंग बदला जाए. इसके लिए टीम कड़ी मेहनत और बेहतर प्रदर्शन के दम पर पिछले टूर्नामेंट में दिखी कमियों को दूर करने की कोशिश करेगी. ओलंपिक 2028 में हॉकी में भारत को गोल्ड मेडल जिताना सपना है और इस सपने को हर हाल में पूरा करेंगे.

सम्मान समारोह में विवेक सागर के साथ इटारसी के उत्कृष्ट खिलाड़ी जैद और सुंदरम को भी सम्मानित किया गया. स्कूल स्टेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर शहर का नाम रोशन करने वाले युवा खिलाड़ियों का भी सम्मान कर उत्साह बढ़ाया गया. कार्यक्रम में जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र तोमर, सचिव साजिद मलिक, कोषाध्यक्ष सर्वजीत सैनी और कोच कन्हैया गुरयानी सहित हॉकी संघ के पदाधिकारी, जूनियर और सीनियर खिलाड़ी मौजूद रहे. इस दौरान खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया गया. आयोजन का उद्देश्य शहर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का सम्मान कर उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है.

गोल्ड मेडल जीतने वाले हॉकी प्लेयर विवेक सागर का सम्मान (ETV BHARAT)

एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी का जलवा

बीते कुछ सालों से भारतीय हॉकी टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है. हाल ही हुए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता है. इससे पहले साल 2022 में हांगझोऊ में आयोजित एशियन गेम्स में भी भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया था. इससे पहले जर्काता में हुए एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम को कास्य पदक पर संतोष करना पड़ा था. साल 2022 में बर्मिंघम में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भी भारतीय हॉकी टीम को सिल्वर मेडल मिला था.

5 दशक का सूखा खत्म करेगी भारतीय हॉकी टीम

एक समय पूरी दुनिया में भारतीय हॉकी टीम का जलवा था. लेकिन साल 1980 के बाद भारतीय हॉकी टीम ने अपनी चमक खो दी. इसी प्रतिष्ठा को पाने के लिए भारतीय टीम लगातार पसीना बहा रही है. बीते 4 साल से मिल रही उपलब्धियों को देखते हुए अब हर भारतीय का सपना ओलंपिक में हॉकी में फिर गोल्ड मेडल जीतना है. भारतीय हॉकी टीम ने साल 1980 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल आखिरी बार जीता था.

इसके बाद 40 साल तक लगातार भारतीय हॉकी टीम मेडल को तरसती रही. हालांकि इस दौरान कुछ बहुत शानदार प्लेयर टीम में आए, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. लेकिन टीम ओलंपिक में मेडल के लिए तरसती ही रही. 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने साल 2020 टोक्यो ओलंपिक में पदक के सूखे को खत्म कर कांस्य पदक जीता. इसके बाद 2024 पेरिस ओलंपिक में भी भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए फिर से कांस्य पदक जीता.