पचमढ़ी टूर पर गए IIT नागपुर के छात्रों की कार पलटी, पेड़ से टकराने के बाद एक छात्र की मौत

पचमढ़ी से लौट रहे आईआईटी नागपुर के छात्र पिपरिया के पास हादसे का हुए शिकार, 5 छात्रों में से 1 की मौत, अन्य घायल.

IIT Nagpur CAR OVERTURNS Pachmarhi
पेड़ से टकराकर सड़क किनारे गिरी IIT छात्रों की कार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 1, 2026 at 9:01 PM IST

2 Min Read
नर्मदापुरम: पिपरिया–छिंदवाड़ा स्टेट हाईवे पर मटकुली के पास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर (IIT नागपुर) के 5 छात्रों की कार अनियंत्रित होकर पलट गई. जिसमें 1 छात्र की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, 4 गंभीर रूप से घायल हैं. सभी छात्र अपने हॉस्टल से 1 दिन पहले पर्यटन स्थल पचमढ़ी टूर पर आए थे. जिसके बाद रविवार को सुबह वापस नागपुर लौट रहे थे. इसी दौरान यह दुर्घटना हो गई. घायल छात्रों को पिपरिया सरकारी अस्पताल से नर्मदापुरम रेफर किया गया है.

5 छात्रों में से 1 की हुई मौत

सरकारी अस्पताल के डॉक्टर देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि "एक एक्सीडेंट केस आया था, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई है, जबकि अन्य 4 छात्र घायल हैं. जिसमें से 1 की हालत गंभीर होने पर उसे नर्मदापुरम रेफर किया गया है." पुलिस ने बताया कि हादसे में छात्र नयन मंडल उम्र 22 वर्ष निवासी यूपी की मौत हो गई. वहीं, सुमेद पिता जीवन शबाने उम्र 23 वर्ष, निवासी नांदेड़ (महाराष्ट्र), अनुज पिता संजय सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी मुंबई, सुमेद भामरे पिता संदीप भामरे उम्र 21 वर्ष निवासी नासिक (महाराष्ट्र), अनय पिता मुकेश कुमार गौर उम्र 22 वर्ष निवासी इंदौर घायल हुए हैं.

राहगीरों की मदद से घायलों को कार से निकाला (ETV Bharat)

'टायर फटने की आई थी आवाज'

दुर्घटना में घायल अनय गौर ने बताया कि "हम सभी पचमढ़ी भ्रमण के बाद सुबह नागपुर जा रहे थे. हम सभी सुबह हल्की नींद में थे. मटकुली से थोड़े आगे बढ़ते ही एकदम से टायर फटने की आवाज आई. झटके से आंख खुली, तो एकदम से हमारी गाड़ी पेड़ से टकराकर सड़क के नीचे पलट गई. इसके बाद हमें होश नहीं रहा. कुछ समय बाद कुछ लोगों की मदद से हमें बाहर निकाला गया."

Nagpur IIT students car overturns
आईआईटी नागपुर के छात्र हादसे का शिकार (ETV Bharat)

राहगीरों की मदद से घायलों को कार से निकाला

दुर्घटना के समय बाइक चालक बाबूलाल सड़क से जा रहे थे. गाड़ी पलटने पर उन्होंने तत्काल बाइक रोकी और अकेले ही घायलों को बाहर निकालना शुरू किया. इसके बाद मौके पर आए दूसरे लोगों की सहायता से गाड़ी में फंसे अन्य घायलों को भी बाहर निकालने में मदद की. बाबूलाल ने बताया कि "मेरी आंखों के सामने दुर्घटना हुई. कार चालक को अचानक नींद की झपकी आई होगी. यही कारण रहा कि एकदम से गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पेड़ से टकराकर पलट गई."

Nagpur IIT students car overturns
नर्मदापुरम में पिपरिया के पास IIT छात्रों की कार पलटी (ETV Bharat)

