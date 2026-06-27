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नर्मदापुरम होमसाइंस कॉलेज में साढ़े 9 लाख का घोटाला, कलेक्टर ने दिए FIR के निर्देश

कॉलेज में खेल सामग्री पहुंची नहीं और इसके एवज में 9 लाख 47 हजार रुपये का भुगतान. प्रिंसिपल के साथ कई कर्मचारी लेपेटे में.

Narmadapuram College scam
नर्मदापुरम होमसाइंस कॉलेज में साढ़े 9 लाख का घोटाला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 6:12 PM IST

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नर्मदापुरम : होमसाइंस कॉलेज में 9 लाख 47 हजार रुपये की खेल सामग्री घोटाले का मामला सामने आया है. कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार सरिता मालवीय ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है. कॉलेज प्राचार्य डॉ. कामिनी जैन 30 जून को सेवानिवृत्त होने जा रही हैं. प्राचार्य कार्यकाल के अंतिम दिनों में इस झमेले में फंस गईं.

विधायक ने निरीक्षण में पाया गड़बड़झाला

मामला तब खुला जब विधायक सीताशरण शर्मा के निरीक्षण के दौरान खेल सामग्री खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठे. इसके बाद आनन-फानन में खेल सामग्री कॉलेज मंगाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक मामला प्रशासन की नजर में आ चुका था. कलेक्टर सोमेश मिश्रा के आदेश पर हुई जांच में प्राचार्य, स्टोर प्रभारी, वित्त शाखा प्रभारी, लेखापाल और खेल अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई. जांच रिपोर्ट सामने आते ही कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए.

तहसीलदार सरिता मालवीय (ETV BHARAT)

पुलिस ने दिया जांच का हवाला

तहसीलदार सरिता मालवीय जांच रिपोर्ट लेकर कोतवाली पहुंचीं, जहां अब एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है. तहसीलदार सरिता मालवीय ने बताया "होमसाइंस कॉलेज में वित्तीय अनियमितता को लेकर कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देश पर एफआईआर की जाएगी. विधायक डॉ. सीताशरण शर्मा ने शिकायत की थी." कोतवाली थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने बताया "होमसाइंस कॉलेज में खेल सामग्री वितरण में वित्तीय अनियमितता पाई गई थी, तहसीलदार द्वारा शिकायत दर्ज की गई है. जांच के बाद संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा."

रिटायरमेंट से पहले क्यों किए हस्ताक्षर

नर्मदापुरम विधायक डॉ. सीताशरण शर्मा ने बताया "सूत्रों से जानकारी लगी थी कि खेल सामग्री खरीदे बिना ही भुगतान कराया गया है. इतना ही नहीं ट्रैजरी से उसे पास भी करा दिया गया है. प्राचार्य ने गलती की है, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है, जबकि उनका रिटायरमेंट होना है. ऐसी स्थिति में कोई भी शासकीय कर्मचारी फाइनेंशियल मामलों में साइन नहीं करता है. पिछले 3 से 5 साल तक खेल सामग्री खरीदी गई है, उसकी जांच भी की जाना चाहिए."

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