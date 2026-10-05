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जापान में पुरुष हॉकी में टीम ने गोल्ड पर दागा गोल, नर्मदापुरम में खुशी से उछला विवेक का परिवार

जापान में पुरुष हॉकी में टीम ने गोल्ड पर दागा गोल ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: भारतीय हॉकी टीम ने शनिवार को एशियन गेम्स में मलेशिया को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. भारतीय हॉकी टीम के मुख्य खिलाड़ी विवेक सागर नर्मदापुरम के छोटे से गांव चांदोंन के रहने वाले हैं. पुरुष हॉकी टीम के जीतते ही यहां नर्मदापुरम में मौजूद उनके परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई, टीवी पर टीम को जीतते देखते ही परिवार के लोग खुशी से उछल पड़े. परिजनों की माने तो विवेक को बचपन से ही हॉकी खेलने का शौक था. वहीं इस खुशी के मौके पर विवेक के परिजनों से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.

बेटे की सफलता पर ईटीवी भारत से बात करते वक्त परिवार ने खुशी जाहिर की. विवेक की मां कमला देवी ने बताया कि "विवेक जब घर में रहता है, तो घर में सभी से मस्ती करता रहता है, हंसता है और सभी को हंसाता है. घर में भी अधिकतर हॉकी खेलते रहता है. जब देखो वह हॉकी से बॉल को खेलते रहेगा, उन्होंने बताया कि उसका मन घर में भी सबसे ज्यादा हॉकी में ही लगता है. उसका दिमाग पूरा समय सिर्फ हॉकी में लगा रहता है.

वह जहां भी जाता है, पूरे समय उसके साथ हॉकी और बॉल रहती है. कमला देवी बताती हैं कि विवेक शादी को लेकर कोई चर्चा नहीं करता है. हम बोलते भी हैं की अब शादी कर ले तो मना करता है कि अभी शादी नहीं करना अभी मुझे और खेलना है. हमेशा बोलता है कि ओलंपिक की और भी तैयारी करना है और देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आना है. कमला देवी कहती हैं विवेक जब छोटा था तो हम लोग उसे हॉकी खेलने के लिए डांटते थे, मना करते थे कि हॉकी नहीं खेलना है, फिर भी वह नहीं मानता था और ग्राउंड चला जाता था, जो उसके मन में था जो वह आज उसने पूरा किया है."

हॉकी टीम ने जीता गोल्ड (ETV Bharat)

विवेक की कामयाबी पर भाभी हुईं खुश

विवेक की भाभी सीमा कुमारी बताती हैं कि "जब भी विवेक भैया घर पर रहते हैं तो उनका टाइम से उठाना और ग्राउंड जाना ग्राउंड से आना, वह समय के बहुत पाबंद है. वह जब घर में रहते हैं, तो नॉर्मल ही रहते हैं. सबसे अच्छे से बात करना हमें पता ही नहीं चलता कि वह इतने बड़े खिलाड़ी हैं. उन्होंने बताया कि उनकी शादी को लेकर उनसे बात हुई तो वह मना करते हैं कि अभी शादी नहीं करनी है. विवेक बोलते हैं कि अभी करियर की तरफ और ध्यान देना है और तरक्की करूंगा उसके बाद आगे देखूंगा."

विवेक के परिवार में खुशी की लहर (ETV Bharat)

भोपाल वेलकम करने जाएगा परिवार

विवेक की बुआ संध्या देवी बताती है कि "विवेक जब वह छोटा था, तभी से उसे देखती आ रही हूं, जब वह लौटेगा तो उसके वेलकम के लिए सभी भोपाल जाकर लेकर आएंगे. मुझे बहुत खुशी है कि वह भारतीय हॉकी टीम में है और एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है. यह बहुत खुशी की बात है. वह बताती हैं कि विवेक जब दिल्ली में रहता था तो मेरे पास हमेशा आता रहता था. जब भी खेलने के लिए दिल्ली गया है, मैं बुलाती थी तो मेरे पास आता था."