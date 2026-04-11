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आंधी-बारिश ने बढ़ाई पचमढ़ी के आमों में एक्स्ट्रा मिठास, शुगर कैंडी को भी मात

इस बार जहां मौसम की वजह से प्रदेश के दूसरे स्थानों पर आम के उत्पादन में 30 से 40 फीसदी तक असर पड़ा है, वहीं पचमढ़ी में मामूली 5 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज हुई है. इसके बावजूद मौसम ने आमों में मिठास ज्यादा बढ़ा दी है.

पिछले सप्ताह 2-3 दिन हुई बारिश ने पचमढ़ी में ठंडक बढ़ा दी थी. जिससे बाल कैरियों (पेड़ पर फले छोटे आम) को मजबूती मिल गई है. प्रदेश के दूसरे स्थानों की अपेक्षा पचमढ़ी में आम का सीजन 15 दिन देरी से आता है. इस बार भी पेड़ों में फूल और फल देरी से आए हैं, जिससे हवा और बारिश का आमों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है. सरकारी उद्यान के अधिकारियों की माने, तो शुरुआती दौर में फलों को ठंडक मिलने से आम के स्वाद में मिठास ज्यादा बढ़ जाती है.

नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को इस बार रसीले आमों का स्वाद ज्यादा मिल सकेगा. क्योंकि खट्टे-मीठे के खास संयोजन के लिए प्रसिद्ध पचमढ़ी के बॉम्बे ग्रीन, मल्लिका, आम्रपाली, लंगड़ा, सिंदूरी, कलमी आमों को मौसम का सहारा मिला है. जानकारों का कहना है कि इससे न सिर्फ उत्पादन अच्छा होगा, बल्कि स्वाद में शुगर कैंडी को मात देने वाली मिठास भी रहेगी.

पचमढ़ी में होते हैं 25 किस्म के आम

प्रदेश के सबसे बड़े हिल स्टेशन का वातावरण आम सहित दूसरे फलों की किस्मों के लिए अनुकूल है. पचमढ़ी में जगह-जगह स्थानीय कलमी और देसी आम की वैरायटी के पेड़ मिल जाते हैं. पचमढ़ी आने वाले पर्यटक इन खास देसी आमों का मजा लेने से नहीं चूकते हैं. खास वैरायटी के फलों का स्वाद लेने के लिए पर्यटक सरकारी नर्सरी या फुटकर दुकानों से खरीदारी करते हैं.

हवा और बारिश का पचमढ़ी के आमों पर नहीं पड़ा असर (ETV Bharat)

शासकीय पोलो उद्यान की नर्सरी में करीब 25 प्रकार की किस्मों के 1250 छोटे-बड़े आम के पेड़ लगे हैं. इसके अलावा दूसरे सरकारी उद्यानों में कुल मिलाकर 2800 से अधिक विभिन्न वैरायटी के आम के पेड़ लगे हैं. यहां अधिकांश खपत पर्यटकों की खरीदी के माध्यम से हो जाती है. बाकी देश के विभिन्न स्थानों पर सप्लाई होता है.

खटास और मिठास के खास संतुलन के लिए प्रसिद्ध पचमढ़ी के आम (ETV Bharat)

जून माह में मिलती है आमों की मिठास

पचमढ़ी के सबसे बड़े शासकीय पोलो उद्यान के प्रभारी राजू गुर्जर बताते हैं "पचमढ़ी के पहाड़ी क्षेत्र में मैदानी सहित दूसरे स्थान की अपेक्षा 15 दिन बाद आम आते हैं. इस कारण जो वैरायटी दूसरे स्थान पर मई माह में खाने को मिलती है, वह पचमढ़ी में जून के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध होती है. आम का सीजन यहां 15 जून और जुलाई तक रहता है. मौसम में ठंडक होने के कारण और वातावरण अनुकूल होने से फलों में मिठास रहती है.

इस बार बारिश और आंधी के कारण नुकसान तो हुआ है, लेकिन मौसम की ठंडक ने बाल कैरियों में अभी से मिठास का संतुलन बैठा दिया है. दूसरे स्थान की अपेक्षा अभी यहां कैरी का साइज बहुत छोटा है. धीरे-धीरे बड़े होकर जब यह आम पकेंगे, तो इनमें दूसरे स्थान पर मिलने वाले इसी वैरायटी के आमों की अपेक्षा इसमें ज्यादा मिठास मिलेगी."

पचमढ़ी की खास वैरायटी है बॉम्बे ग्रीन

बॉम्बे ग्रीन आम पचमढ़ी का प्रमुख स्थानीय फल है. साइज में गोल आकार का छोटा और हरे रंग का बॉम्बे ग्रीन आम थोड़ा खट्टा और मिठास लिए रहता है. पचमढ़ी की सरकारी नर्सरियों के अलावा यह कई स्थानों पर मिलता है. चूसकर कर खाया जाने वाला बॉम्बे ग्रीन आम जून के प्रथम सप्ताह में पेड़ में पकाना शुरू होता है.

मैदानी क्षेत्रों में मध्यम सीजन का आम ज्यादा

पिछले एक हफ्ते के दौरान कई बार तेज आंधी, बारिश और ओलो के कारण मैदानी भाग की आम की फसल प्रभावित हुई है. पिपरिया के सिलारी शासकीय उद्यान में आम फसल प्रभावित होने की रिपोर्ट में 40% तक पेड़ों से फल गिरने की बात कही गई है.

पिपरिया शासकीय उद्यान सिलारी के उद्यान विकास अधिकारी अमर सिंह मुवेल ने बताया "आंधी-बारिश के कारण आम की फसल को नुकसान हुआ है. इस बार शुरुआती और अंतिम चरण में आने वाली आम की वैरायटी बहुत कम आएगी, लेकिन मध्य समय में आने वाली वैरायटी लंगड़ा, दशहरी का उत्पादन इस बार ज्यादा होगा."