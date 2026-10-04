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जापान एशियन गेम्स में सैलिंग में हर्षिता ने जीता ब्रॉन्ज, बेटी की कामयाबी पर खुशी से फूले माता-पिता

नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश की सैलिंग खिलाड़ी हर्षिता तोमर ने गुरुवार को एशियन गेम्स 2026 में भारत को कांस्य पदक दिलाया है. हर्षिता ने शीतल वर्मा के साथ महिला स्किफ स्पर्धा में ब्रॉन्ज जीता. इस जीत को लेकर उनकी माता और पिता ने इसका श्रेय हर्षिता के प्रशिक्षकों को दिया है. उनके पिता ने बताया कि हर्षिता ने ढाई से तीन साल की उम्र में ही मां नर्मदा में तैराकी शुरू कर दी थी और करीब 5 से 6 साल में ही कई प्रतिस्पर्धाओं में उन्होंने मेडल जीतना शुरू कर दी थी.

हर्षिता तोमर के पिता देवेंद्र तोमर बताते हैं कि "मां नर्मदा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में सेलिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है. उसकी उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है. इसके लिए सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं. खास तौर पर स्विमिंग फेडरेशन के प्रशिक्षकों व उमाशंकर व्यास का जिन्होंने, हर्षिता को प्रशिक्षित किया. जिन्होंने एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के लिए तैयार किया. इसके लिए विशेष तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं.

देवेंद्र बताते है कि हर्षिता जब 5-6 साल से स्विमिंग शुरू कर दी थी. उसने स्विमिंग में बहुत सारे मेडल जीते. उसके बाद ही वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में हर्षिता का चयन सैलिंग के लिए हुआ था. वह सैलिंग करने लगी. सैलिंग में भी उसने नेशनल और इंटरनेशनल मेडल अर्जित किए हैं. उसके बाद 2018 में जकार्ता में इंडोनेशिया में हुए एशियन गेम्स में हर्षिता ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था. आज एक बार फिर से दोबारा दूसरा ब्रांज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है."

अपनी पार्टनर शीतल के साथ हर्षिता ने जीता मेडल (ETV Bharat)

मां ने हर्षिता के कोच को दिया सफलता का श्रेय

हर्षिता की मां रानी तोमर बताती हैं कि "नर्मदा की कृपा और परिवार के पूर्वजों के आशीर्वाद से हर्षिता ने एशियन गेम 2026 में जापान में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है. इससे परिवार समाज और पूरा देश बहुत खुश है. मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने हर्षिता को इस मुकाम तक पहुंचाया है. इसमें खास कर स्विमिंग प्रशिक्षक उमाशंकर व्यास ने हर्षिता को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत की है. जिन्होंने इंटरनेशनल गेम्स में हर्षिता को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत की, हर्षिता ने पूर्व में भी 2018 में जकार्ता में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था. उसके बाद आज वही खुशी दोबारा हमारे बीच में आई है.

तिरंगे और मेडल के साथ हर्षिता (ETV Bharat)

एशियन गेम्स में हर्षिता ने जीता ब्रॉन्ज मेडल

गुरुवार को जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में मध्य प्रदेश की बेटी और अंतरराष्ट्रीय सैलिंग खिलाड़ी हर्षिता तोमर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को कांस्य पदक दिलाया है. हर्षिता ने शीतल वर्मा के साथ महिला स्किफ स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है. नौ रेस के बाद हर्षिता और शीतल की भारतीय जोड़ी 24 नेट पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर रही. हर्षिता के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि एशियन गेम्स में यह उनका दूसरा कांस्य पदक है. इससे पहले उन्होंने 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में महज 16 वर्ष की उम्र में ओपन लेजर 4.7 सेलिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था.