इटारसी में प्लेटफॉर्म पर सो रहा था संदिग्ध, GRP ने तलाशी ली तो बैग ने उगला लाखों का कैश
इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर युवक पकड़ाया, युवक के बैग से 9 लाख रुपए कैश बरामद, मां के खाते से निकाले पैसे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 2:10 PM IST
नर्मदापुरम: इटारसी रेलवे जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 1 से जीआरपी (इटारसी रेलवे स्टेशन पर 44 लाख की चांदी के आभूषण जब्त, दोनों कारोबारी नहीं दिखा सके दस्तावेज) ने आज बुधवार को एक युवक को संदिग्ध अवस्था में पकड़कर उसके पास से भारी मात्रा में नगदी बरामद की है. युवक के बैग से ₹500 और ₹100 के नोटों के रूप में करीब 9 लाख रुपये कैश मिला है. पकड़ा गया युवक महाराष्ट्र के नांदेड़ का निवासी बताया जा रहा है.
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, बुधवार को जीआरपी की टीम प्लेटफार्म नंबर 1 पर भोपाल छोर के पास गश्त कर रही थी. इसी दौरान पुलिसकर्मियों की नजर प्लेटफार्म पर सो रहे एक संदिग्ध युवक पर पड़ी. संदेह होने पर जब उससे पूछताछ की गई, तो उसने अपना नाम शुभम बताया. युवक की गतिविधियों पर शक होने पर जब जीआरपी ने उसके पास रखे बैग की तलाशी ली, तो पुलिसकर्मियों के भी होश उड़ गए. बैग में कपड़ों के नीचे 500-500 और 100-100 रुपये के नोटों की गड्डियां रखी हुई थीं, जिनकी गिनती करने पर कुल रकम तकरीबन 9 लाख रुपये निकली.
दो दिन से इटारसी में डेरा डाले था युवक
जीआरपी की शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी युवक पिछले दो दिनों से इटारसी में ही रुका हुआ था. इस मामले में जीआरपी थाना प्रभारी संजय चौकसे ने बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान शुभम रोडे (पिता शेषराव रोडे, उम्र 21 वर्ष) के रूप में हुई है. वह ग्राम नयागांव, थाना नयागांव, जिला नांदेड़ (महाराष्ट्र) का रहने वाला है. बताया जाता है कि युवक के पिता रिटायर्ड पुलिस कर्मी है. उसे प्लेटफार्म नंबर 1 के भोपाल छोर के पास से 9 लाख रुपये कैश के साथ पकड़ा गया है.'' साथ ही आयकर विभाग और संबंधित विभागों को भी इसकी सूचना दी जा रही है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके.''
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मां के खाते से पैसे निकालने की बात आई सामने
पूछताछ में सामने आया है कि उसके मामा पक्ष की खेती हाल ही में बिकी थी, जिसके बाद उसकी मां के बैंक खाते में करीब ₹14 लाख जमा हुए थे. युवक ने उसी खाते से ₹9 लाख निकाल लिए थे. पुलिस के अनुसार, फिलहाल युवक के परिजनों से संपर्क किया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. नकदी के संबंध में दस्तावेजों और अन्य तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की स्पष्ट जानकारी सामने आएगी.