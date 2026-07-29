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इटारसी में प्लेटफॉर्म पर सो रहा था संदिग्ध, GRP ने तलाशी ली तो बैग ने उगला लाखों का कैश

​क्या है पूरा मामला? ​जानकारी के मुताबिक, बुधवार को जीआरपी की टीम प्लेटफार्म नंबर 1 पर भोपाल छोर के पास गश्त कर रही थी. इसी दौरान पुलिसकर्मियों की नजर प्लेटफार्म पर सो रहे एक संदिग्ध युवक पर पड़ी. संदेह होने पर जब उससे पूछताछ की गई, तो उसने अपना नाम शुभम बताया. युवक की गतिविधियों पर शक होने पर जब जीआरपी ने उसके पास रखे बैग की तलाशी ली, तो पुलिसकर्मियों के भी होश उड़ गए. बैग में कपड़ों के नीचे 500-500 और 100-100 रुपये के नोटों की गड्डियां रखी हुई थीं, जिनकी गिनती करने पर कुल रकम तकरीबन 9 लाख रुपये निकली.

युवक के बैग से 9 लाख रुपए कैश बरामद (ETV Bharat)

​दो दिन से इटारसी में डेरा डाले था युवक

​जीआरपी की शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी युवक पिछले दो दिनों से इटारसी में ही रुका हुआ था. इस मामले में जीआरपी थाना प्रभारी संजय चौकसे ने बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान शुभम रोडे (पिता शेषराव रोडे, उम्र 21 वर्ष) के रूप में हुई है. वह ग्राम नयागांव, थाना नयागांव, जिला नांदेड़ (महाराष्ट्र) का रहने वाला है. बताया जाता है कि युवक के पिता रिटायर्ड पुलिस कर्मी है. उसे प्लेटफार्म नंबर 1 के भोपाल छोर के पास से 9 लाख रुपये कैश के साथ पकड़ा गया है.'' साथ ही आयकर विभाग और संबंधित विभागों को भी इसकी सूचना दी जा रही है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके.''

मां के खाते से पैसे निकालने की बात आई सामने

​पूछताछ में सामने आया है कि उसके मामा पक्ष की खेती हाल ही में बिकी थी, जिसके बाद उसकी मां के बैंक खाते में करीब ₹14 लाख जमा हुए थे. युवक ने उसी खाते से ₹9 लाख निकाल लिए थे. पुलिस के अनुसार, फिलहाल युवक के परिजनों से संपर्क किया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. नकदी के संबंध में दस्तावेजों और अन्य तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की स्पष्ट जानकारी सामने आएगी.