इटारसी में दूल्हे ने लौटाए दहेज के लाखों पैसे, 101 रुपए के शगुन में हुई शादी की रस्में

नर्मदापुरम में दूल्हे ने लौटाए दहेज के पैसे, युवक के फैसले की हो रही तारीफ, सिर्फ 101 रुपए हुई शादी.

इटारसी में दूल्हे ने लौटाए दहेज के लाखों पैसे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 24, 2026 at 6:29 PM IST

3 Min Read
नर्मदापुरम: बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या और हॉरर किलिंग जैसी कई कुरोतियों के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं. ऐसे में मामलों में प्रशासन भी सख्ती से कार्रवाई करता है, लेकिन इसके बाद भी चोरी-छिपे कई जगहों पर बाल विवाह और दहेज जैसी कुरोतियां अभी भी चल रही हैं. कई पढ़े-लिखे और अच्छे परिवारों के लोग दहेज लेने से पीछे नहीं हटते, हालांकि समाज में ऐसे भी कई लोग हैं, जो दहेज जैसी कुरोति को नकारते हैं. ऐसा ही मामला नर्मदापुरम के इटारसी से सामने आया. जहां दूल्हे ने दहेज के लाखों रुपए लेने से इंकार कर दिया.

शादी की रस्म में दिए जा रहे थे 11 लाख

इटारसी से दहेज प्रथा के खिलाफ एक प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया है. न्यू यार्ड निवासी एडवोकेट जसवंत सिंह राजपूत के बेटे नमन राजपूत की शादी में दूल्हे पक्ष ने 11 लाख रुपए का दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया. ऐसा करके नमन राजपूत ने समाज को मजबूत संदेश दिया है. जानकारी के अनुसार, तिलक की रस्म के दौरान परंपरा अनुसार दुल्हन पक्ष द्वारा 11 लाख रुपए भेंट किए जा रहे थे. जैसे ही राशि दूल्हे पक्ष को सौंपी जाने लगी.

दूल्हे नमन राजपूत ने लौटाए पैसे (ETV Bharat)

दूल्हे ने लौटाए दहेज के 11 लाख

नमन राजपूत और उनके परिवार ने लेने से मना कर दिया. नमन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विवाह कोई लेन-देन नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और सम्मान का पवित्र बंधन है. इसके बाद पूरी राशि लौटा दी गई और रस्म केवल 101 रुपये व नारियल लेकर प्रतीकात्मक रूप से पूरी की गई. यह सराहनीय पहल दिगवाड़ निवासी देवेंद्र सिंह राठौड़ की बेटी श्रुति राजपूत के साथ हुए विवाह समारोह में देखने को मिली.

लोगों ने दूल्हे के फैसले की तारीफ

समारोह में मौजूद सभी लोगों ने इस फैसले की दिल खोलकर तारीफ की. इसे समाज के लिए अनुकरणीय कदम बताया. कई लोगों ने कहा कि ऐसी पहल ही दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करने में मदद करेगी. दूल्हे की मां नम्रता राजपूत पिछले 5 वर्षों से राजपूत समाज में सक्रिय रूप से समाज सेवा कर रही हैं. उनके दोनों बेटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. बड़ा बेटा शुभम बेंगलुरु में कार्यरत है, जबकि नमन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. नववधू श्रुति राजपूत मुंबई की एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर है. परिवार की इस पहल को समाज में नई सोच की मजबूत शुरुआत माना जा रहा है.

