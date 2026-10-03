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नर्मदापुरम में 250 परिवारों का राशन पचा गई बाप-बेटे की जोड़ी, एक करोड़ का घोटाला उजागर

सरकारी राशन की दो दुकानों ने 3 माह का अनाज वितरित नहीं किया. अगले माह को कोटा मांगा तो फंस गए. देवेंद्र वैश की रिपोर्ट.

Narmadapuram ration scam
बाप-बेटे ने सरकारी राशन दुकान का तीन माह का अनाज हड़पा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 3:41 PM IST

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नर्मदापुरम : नर्मदापुरम में 250 से अधिक गरीब परिवार को मिलने वाले खाद्यान्न आवंटन सामग्री वितरण में करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला सामने आया है. साल 2025 से शिक्षित बेरोजगार सहकारी शाख समिति मर्यादित द्वारा गरीब परिवारों को खाद्यान्न सामग्री नहीं बांटी गई. फूड इंस्पेटर की जांच में पूरे मामले का खुलासा हुआ है. दोनों दुकानों में गड़बड़ी सामने आई है. कलेक्टर के निर्देश पर कोतवाली थाने में फूड इंस्पेक्टर ने एफआईआर के लिए शिकायत दर्ज कराई है.

तीन माह का राशन वितरित नहीं किया

खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार बेरोजगार सहकारी शाख समिति मर्यादित द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दो दुकानों के प्रबंधक हर्ष तिवारी ने अगस्त 2025 में अतिरिक्त आवंटन की मांग की थी. दोनों दुकानों के विक्रेता हर्ष तिवारी और उनके पिता प्रकाश तिवारी ने बताया था कि जून, जुलाई एवं अगस्त 2025 के दौरान का अनाज मई माह 2025 में वितरण किया जाना है. करीब 250 से 300 परिवारों को दुकान से खाद्यान्न वितरण नहीं हो सका.

नर्मदापुरम की प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी सरोज परिहार (ETV BHARAT)

जांच में घोटाले की बात सामने आई

इसके बाद दोनों दुकानों पर उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया. इसमें अंतर पाया गया. जांच में पाया गया कि सहकारी शाख समिति मर्यादित नर्मदापुरम द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना अंतर्गत प्राप्त खाद्यान्न का वितरण हितग्राहियों को नहीं किया गया. इसमें करीब एक करोड़ के घोटाले की बात सामने आई. प्रशासन ने पाया कि ये राशि वसूली योग्य है.

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नर्मदापुरम की शिक्षित बेरोजगार सहकारी शाख समिति मर्यादित (ETV BHARAT)

दोनों दुकान संचालकों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश

डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी सरोज परिहार ने बताया "जांच रिपोर्ट में 1 करोड रुपए का घोटाला सामने आया है. हर्ष तिवारी और प्रकाश तिवारी दुकानों के सेल्समैन हैं. कलेक्टर के निर्देश पर एफआईआर कराने के हैं. दोनों दुकानों को अन्य दुकान के साथ संलग्न करने के आदेश दिए गए हैं. मेरे संज्ञान में यह मामला अभी सामने आया है."

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