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नर्मदापुरम में 250 परिवारों का राशन पचा गई बाप-बेटे की जोड़ी, एक करोड़ का घोटाला उजागर

बाप-बेटे ने सरकारी राशन दुकान का तीन माह का अनाज हड़पा ( ETV BHARAT )

नर्मदापुरम : नर्मदापुरम में 250 से अधिक गरीब परिवार को मिलने वाले खाद्यान्न आवंटन सामग्री वितरण में करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला सामने आया है. साल 2025 से शिक्षित बेरोजगार सहकारी शाख समिति मर्यादित द्वारा गरीब परिवारों को खाद्यान्न सामग्री नहीं बांटी गई. फूड इंस्पेटर की जांच में पूरे मामले का खुलासा हुआ है. दोनों दुकानों में गड़बड़ी सामने आई है. कलेक्टर के निर्देश पर कोतवाली थाने में फूड इंस्पेक्टर ने एफआईआर के लिए शिकायत दर्ज कराई है.