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बेटी को बचाने से लेकर सिस्टम से टकराव तक, इस दिन रिलीज होगी 'द नर्मदा स्टोरी'

'द नर्मदा स्टोरी' फिल्म का ट्रेलर लॉन्च, नर्मदापुरम सहित मध्य प्रदेश में फिल्म की शूटिंग, रियल आईपीएस सिमाला प्रसाद आएंगी नजर. देवेंद्र वेश की रिपोर्ट.

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'द नर्मदा स्टोरी' फिल्म का ट्रेलर लॉन्च (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 8:54 AM IST

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Updated : May 27, 2026 at 9:20 AM IST

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नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश और नर्मदापुरम में निर्मित फिल्म 'द नर्मदा स्टोरी' 12 जून को देश के सिनेमा घरों में एक साथ रिलीज होगी. जिसका ट्रेलर मुंबई के साथ साथ नर्मदापुरम के होमसाइंस कॉलेज में रिलीज किया गया. फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले नर्मदापुरम के शरद सिंह है जिन्होंने फिल्म में पुरुषोत्तम भदोरिया का पुलिस का किरदार निभाया ह. इसके अलावा मध्य प्रदेश की आईपीएस वर्तमान में डीजीपी भोपाल में पदस्थ सिमाला प्रसाद भी मुख्य अभिनेत्री के रूप में दिखाई देंगी.

फिल्म में दिखाई मध्य प्रदेश की रियल लोकेशन
शरद सिंह ने ईटीवी से खास बातचीत में बताया, ''अभी तक मध्य प्रदेश और नर्मदापुरम में कई फिल्म एवं वेबसाइरीज की शूटिंग हो चुकी है. लेकिन इन लोकेशनों को उत्तर प्रदेश और बिहार की लोकेशनों को बताया गया है. इस बार रियल स्टोरी पर आधारित द नर्मदा स्टोरी में सभी सही लोकेशनों को बताया गया है, जिससे मध्य प्रदेश पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.''

फिल्म में दिखाई मध्य प्रदेश की रियल लोकेशन (ETV Bharat)

12 जून को रिलीज होगी फिल्म
'द नर्मदा स्टोरी' में मुख्य किरदार निभाने वाले शरद सिंह से ईटीवी भारत से खास बातचीत की. जिसमें उन्होंने बताया कि, ''द नर्मदा स्टोरी 12 जून को देश के सभी थिएटर में एक साथ रिलीज होने वाली है. यह फिल्म एक आदिवासी महिला अग्नि धुर्वे के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए संघर्ष करती दिखाई देंगी. उसकी लड़ाई में पुलिस इंस्पेक्टर नर्मदा रैकवार उसका साथ देती हैं. यह किरदार वास्तविक जीवन की आईपीएस अधिकारी सिमाला प्रसाद ने निभाया है जो इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आएंगी.

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नर्मदापुरम सहित मध्य प्रदेश में हुई फिल्म की शूटिंग (ETV Bharat)

दोनों मिलकर उन अपराधियों के खिलाफ खड़ी होती हैं, जो अपने रसूख और ताकत के दम पर खुद को कानून से ऊपर समझते हैं. फिल्म में नर्मदापुरम के सेठानी घाट, कोरी घाट, तवा बांध सहित अन्य लोकेशन पर इसकी शूटिंग हुई है. इस फिल्म की खास बात है कि इस स्टोरी में लोकेशन जो है वहीं दिखाई गई है. जैसे मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश ही दिखाया गया है, नर्मदापुरम को पहली बार नर्मदापुरम ही दिखाया गया है. जो अब बड़े स्क्रीन पर लोकेशन दिखाई देगी, इतना ही नहीं फिल्म का नाम भी नर्मदापुरम के नाम पर ही आधारित है.''

इससे पहले यदि देखा जाए तो कई फिल्में और वेब सीरीज में मध्य प्रदेश में हुई शूटिंग को उत्तर प्रदेश और बिहार की लोकेशन को दिखाया जाता रहा है. अब रियल लोकेशन दिखाने से मध्य प्रदेश टूरिज्म को फिल्म इंडस्ट्रीज में बढ़ावा मिलेगा. खास बात है जब भी कोई दर्शक फिल्म को देखेगा तो यह क्लियर होगा कि यह मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम ही है.

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रियल आईपीएस सिमाला प्रसाद आएंगी नजर (ETV Bharat)

रियल आईपीएस सिमाला प्रसाद आएंगी नजर
शरद सिंह ने बताया कि, ''इस फिल्म में यदि कलाकारों की बात की जाए तो बॉलीवुड फिल्म अभिनेता रघुवीर यादव, मुकेश तिवारी हैं जिन्हें वसूली भाई के नाम से जाना जाता है, अश्विनी कालेकर, जरीना बहाव, इसके अलावा में स्वयं शरद सिंह हूं जिसने पुरुषोत्तम भदोरिया का किरदार निभाया है. इस फिल्म में जो हीरोइन है वह रियल आईपीएस सिमाला प्रसाद मैडम हैं, जो वर्तमान में भोपाल में डीआईजी पद पर हैं.''

उन्होंने बताया कि, ''इस फिल्म के जरिए महिला सशक्तिकरण को भी दर्शाया गया है. यह फिल्म एक रियल बेस स्टोरी पर आधारित है, इसमें एक महिला का शक्ति संघर्ष है. आप फिल्म में देखेंगे कि किस प्रकार उसका संघर्ष होता है और उसे संघर्ष के बाद कैसे सफलता मिलती है. देखने के बाद ही पता चलेगा की यह फिल्म कैसी है. मुझे लगता है कि सभी लोगों को यह फिल्म देखना चाहिए क्योंकि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस को भी इस फिल्म में दिखाया गया है. क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस इस फिल्म में रियल बेस स्टोरी में है. इस फिल्म में पुलिस को बहुत पॉजिटिव रोल में दिखाया गया है.''

Last Updated : May 27, 2026 at 9:20 AM IST

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