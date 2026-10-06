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देश के 240 किसान संगठनों ने भरी हुंकार, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी, शंखनाद कुरुक्षेत्र से

राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रशिक्षण वर्ग में शिव कुमार शर्मा ( ETV BHARAT )

नर्मदापुरम : देश के किसान और मजदूर परेशान हैं. समस्या का दूसरा नाम किसान है. एक समस्या हल नहीं हो पाती कि किसान के सामने 5 पांच समस्याएं सामने आ जाती हैं. अब भारत की अमेरिका से हुई ट्रेड डील ने किसानों की नींद उड़ाकर रख दी है. खामोश बैठने से समस्या हल नहीं होगी. इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा. इसलिए 24 नवंबर से कुरुक्षेत्र में 240 किसान संगठन एकसाथ राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे. यह कहना है राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा (कक्का जी) का.

गुर्जरवाडा में आयोजित राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने पहुंचे शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा "केंद्र सरकार को फ्री ट्रेड डील को समाप्त करना चाहिए. गेट आया तो हमने विरोध किया. डब्ल्यूटीओ का विरोध किया. तीन ऑर्डनेंस का विरोध किया. मुक्त व्यापार समझौता के तहत विदेश से किसान का उत्पाद भारत आएगा, जिसमें गेहूं, चावल, चीज, दूध के बने हुए आइटम आएंगे. भारत में 5 करोड़ परिवार दूध से पलते हैं. वहां का दूध 15 लीटर बिकेगा तो हमारे किसान का दूध कौन लेगा."

कक्का जी ने कहा "कुरुक्षेत्र से शुरू हो रहे देश बचाओ आंदोलन में जनसंगठन, महिला संगठन राजनीतिक दलों को सहयोग के लिए समर्थन के लिए आह्वान करेंगे. राजनीतिक दलों को मंच नहीं दिया जाएगा. लोकतंत्र ध्वस्त हो चुका है. विधायक, सांसद बिक रहे हैं. करप्शन भारी मात्रा में है. लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त हो जाने के बाद कोई रास्ता नहीं है, जन आंदोलन के अलावा. सत्याग्रह के बगैर समस्या हल नहीं निकलेगा." केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर कक्काजी ने कहा "गप्पे ठोकने से क्या होता है, वह तो मिट्टी भी बेच देते हैं."

फ्री ट्रेड डील रद्द करने की मांग

किसान नेता कक्का जी ने कहा "अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होने देंगे. सरकार अपना ड्राफ्ट बदल चुकी है. कोई भी सामान अमेरिका से नहीं आना चाहिए. सेव व बादाम आ रहा है तो हिमाचल प्रदेश व कश्मीर का किसान परेशान हो गया है. हम चाहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो 20 देश के साथ हुआ है, वह रद्द किया जाए. अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड वार्ता भी रद्द की जाए. डब्लूटीओ से बाहर आना पड़ेगा. 27 परसेंट अनाज बाहर से आएगा तो हमें संकट है. डब्लूटीओ के 13 मुकदमे इंटरनेशनल कोर्ट में थे जिसमें से 12 मुकदमे भारत हार गया है."

अमेरिका का दूध भारत में नहीं बिकने देंगे (ETV BHARAT)

गुर्जरवाड़ा में विशेष प्रशिक्षण शिविर

शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने बताया "माखन नगर के गुर्जरवाडा में 220 महिलाएं, पुरुष का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें संगठन की रीति, नीति और संविधान एवं पदाधिकारी की ट्रेनिंग दी जाती है. इसमें नई नियुक्तियां भी की गई हैं. केसरी गुर्जर को जिला अध्यक्ष बनाया गया है. नर्मदापुरम में कम बारिश को लेकर उन्होंने कहा हमारे जिला अध्यक्ष तय करेंगे. जिला की टीम बैठेगी. अगर सूखाग्रस्त है संगठन के दृष्टिकोण से तो हम मांग उठाएंगे."