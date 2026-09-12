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इस किसान के हाथों में जादू! मोटे अनाज से कैनवास पर उतारे ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्राध्यक्ष

नर्मदापुरम के सुपरली के किसान योगेंद्र पाल ने अब तक कई अचंभित करने वाले पोट्रेट बनाए. अब ब्रिक्स के नेता. देवेंद्र वैश की रिपोर्ट.

Portraits BRICS Leaders
कैनवास में उतारे ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्राध्यक्ष (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 7:24 PM IST

3 Min Read
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नर्मदापुरम : सुपरली के किसान योगेंद्र पाल ने कृषि प्रधान भारत की धरती पर विदेशी मेहमानों का अनोखा अंदाज से पारंपरिक तरीके से तस्वीरें बनाकर स्वागत किया है. नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. इसमें विभिन्न देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होने पहुंचे हैं. इसी को देखते हुए किसान योगेंद्र पाल सिंह ने ब्रिक्स सम्मलेन में शामिल होने पहुंचे राष्ट्र अध्यक्षों की तस्वीरें बनाई हैं. किसान योगेंद्र पाल सिंह का कहना है "वह इन तस्वीरों को ई-मेल के जरिए नई दिल्ली स्थित सभी दूतावास पर भेजेंगे."

इन राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीरें उकेरी

भारत की समृद्ध कृषि परंपरा एवं अनाज के दानों से कला को जोड़ते हुए सुपरली के किसान योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने कलाकृतियों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी, सऊदी अरब के युवराज एवं प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आदि प्रमुख अतिथियों के चित्र बनाए हैं.

अनाज के दानों से कैनवास में ब्रिक्स लीडर (ETV BHARAT)

कई दिन से कलाकृति पर कर रहे काम

किसान योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने बताया "वह पिछले कई दिनों से ब्रिक्स सम्मेलन एवं देश-विदेश के अनेक नेताओं की अनाज के दानों से तस्वीरें बनाने की कला में निरंतर कार्य कर रहे हैं. उन्होंने अपनी इस अनोखी कला के माध्यम से भारत की कृषि संस्कृति, अनाज की महत्ता और भारतीय परंपरा को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है. भारत एक कृषि प्रधान देश है. यहां अनाज केवल भोजन का साधन ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसी को ध्यान में रखते हुए विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीरें अनाज के दानों से तैयार की हैं."

Portraits BRICS Leaders
अनाज के दानों से ब्रिक्स नेताओं की कलाकृति बनाई (ETV BHARAT)

मोटे अनाज को बढ़ावा देने की मुहिम का असर

किसान योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी का कहना है "इन कलाकृतियों में भारत के पारंपरिक अनाज एवं मोटे अनाजों का विशेष रूप से उपयोग किया गया है. इनमें रागी, बाजरा, राजगिरा, कोदो, कुटकी, धान, गेहूं, तिल, खसखस आदि अनाजों का उपयोग कर तस्वीरों को आकर्षक रूप दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोटे अनाजों के उपयोग एवं प्रोत्साहन पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इसी से प्रेरित होकर इन कलाकृतियों में मोटे अनाजों का अधिक उपयोग किया गया है."

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