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इस किसान के हाथों में जादू! मोटे अनाज से कैनवास पर उतारे ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्राध्यक्ष

कैनवास में उतारे ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्राध्यक्ष ( ETV BHARAT )