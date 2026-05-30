ETV Bharat / state

पीएम मोदी के मेलोडी टॉफी गिफ्ट से किसान को आया शानदार आइडिया, अनाज से बनाई जार्जिया मेलोनी की तस्वीर

किसान ने अनाज से बना दी जार्जिया मेलोनी की तस्वीर ( ETV Bharat )

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 5 देशों की विदेश यात्रा पर गए थे. इस दौरान उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भारत में बनी मेलोडी चॉकलेट का पैकेट भेंट किया था.

नर्मदापुरम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने विदेश दौरे पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की थी. इस दौरान नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट की थी. इससे प्रेरित होकर नर्मदापुरम के किसान योगेंद्र पाल सोलंकी ने अनाज और देश में बनी चॉकलेट से इटली की प्रधानमंत्री की तस्वीर बनाई है.

किसान योगेंद्र पाल का कहना है, "यह केवल एक साधारण उपहार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और आत्मीयता का प्रतीक था. पूरी दुनिया अभी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है और उसके प्रभाव की आहट हमारे देश में देखी जा रही है. ऐसे समय में प्रधानमंत्री द्वारा विदेशी यात्रा के दौरान किसी महंगे विदेशी उपहार के बजाय भारत में प्रचलित एक साधारण घरेलू उत्पाद को भेंट करना अत्यंत प्रेरणादायक है."

इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की अनाज से बनी तस्वीर (ETV Bharat)

घरेलू उत्पाद भेंट करना सनातनी परंपरा

किसान योगेंद्र पाल सिंह ने बताया, "हमारी भारतीय सनातनी परंपरा में यह मान्यता रही है कि जब परिवार या समाज आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा हो, तब दिखावे और फिजूलखर्ची से बचते हुए सादगी और आत्मनिर्भरता को अपनाया जाए. पुराने समय में जब लोग किसी रिश्तेदारी या मेहमानी में जाते थे, तो घर में बने उत्पाद, मिठाइयां या स्थानीय वस्तुएं ही भेंट स्वरूप ले जाया करते थे. इससे आत्मीयता भी बनी रहती थी और स्थानीय उत्पादों को सम्मान भी मिलता था.

अनाज से बना दी जार्जिया मेलोनी की तस्वीर (ETV Bharat)

योगेंद्र पाल कहते हैं, "इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मेलोडी चॉकलेट भेंट करना भारतीय संस्कृति, सादगी, स्वदेशी भावना और आर्थिक संयम का प्रतीक माना जा सकता है. यह संदेश देता है कि छोटे और स्थानीय उत्पाद भी विश्व मंच पर भारत की पहचान बना सकते हैं. यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि आत्मनिर्भर भारत की भावना केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन और व्यवहार में भी झलकनी चाहिए."