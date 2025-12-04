ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के किसान की गजब कारीगरी, अनाज से बना दी नरेंद्र मोदी और पुतिन की स्पेशल तस्वीर

नर्मदापुरम के किसान ने 9 प्रकार के अनाज के इस्तेमाल से बनाई पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फोटो.

MODI AND PUTIN PHOTOS MADE GRAINS
अनाजों के इस्तेमाल से बनाई पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 8:00 PM IST

नर्मदापुरम: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर के 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं. जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है. भारत में इसको लेकर आम लोगों में भी उत्साह है. नर्मदापुरम के एक किसान योगेंद्र सिंह सोलंकी ने विभिन्न प्रकार के अनाजों से पीएम नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की फोटो बनाई है. इस फोटो को वो सोशल मीडिया और ईमेल के माध्यम से उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे. इस फोटो के जरिए वो अनाज के महत्व को बताना चाह रहे हैं.

फोटो के माध्यम से कृषि प्रधानता को महत्व

ग्राम सुपरली के किसान योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि "वे पिछले कई वर्षों से अनाज से फोटो बनाने का काम करते आ रहे हैं. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर वो उत्साहित हैं. इसी वजह से उन्होंने पीएम मोदी और पुतिन की कई अनाजों को मिलाकर एक फोटो बनाई है."

इस फोटो को बनाने में कई प्रकार के अनाजों जैसे सरसों, चावल, रागी, तिल, अलसी, खसखस, राजगीरा जैसे 9 अनाजों का इस्तेमाल किया है. योगेंद्र पाल कहते हैं कि "भारत एक कृषि प्रधान देश है और वो इस फोटो के माध्यम से चाहते हैं कि कृषि प्रधानता के महत्व को और बल मिले."

पीएमओ और रूसी दूतावास को फोटो ईमेल करेंगे योगेंद्र (ETV Bharat)

पीएमओ और रूसी दूतावास को फोटो ईमेल करेंगे योगेंद्र

योगेंद्र पाल अनाज की फोटो को बनाकर देश दुनिया के हस्तियों को भेजना चाहते हैं. वे इन फोटोज को सोशल मीडिया और ईमेल के जरिए शेयर करते हैं. योगेंद्र का मानना है कि अनाज से ही जीव की उत्पत्ति होती है. श्रीमद्भगवद्गीता के तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में अन्न के महत्व को व्यापक रूप से अर्थ सहित समझाया गया है. भारत और रूस परमाणु संपन्न शक्तियां है. मैं चाहता हूं कि दुनिया में परमाणु संघर्ष कम हो और अनाज के महत्व पर उसका दुष्प्रभाव न पड़े.

योगेंद्र ने अनाज की मदद से लिखा खत (ETV Bharat)

अनाजों के इस्तेमाल से लिखा खत

योगेंद्र पाल सिंह कहते हैं कि "इस फोटो से मैं संदेश देना चाहता हूं कि अनाज से ही जीव और जीव से ही अनाज है. योगेंद्र इस फोटो को ईमेल के माध्यम से पीएमओ और रूसी दूतावास को भेजेंगे. इसके अलावा उन्होंने अनाजों से एक खत भी लिखा है जिसे वो दुनिया की विभिन्न हस्तियों को भेजना चाहते हैं."

