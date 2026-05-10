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नर्मदापुरम के किसान की गजब कला, झालमुड़ी और दालों से उकेरी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर

नर्मदापुरम में झालमुड़ी आर्ट ने खींचा सबका ध्यान, बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत के बाद किसान ने झालमुड़ी से बनाई पीएम मोदी की तस्वीर.

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झालमुड़ी से बनाई प्रधानमंत्री की तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 11:06 AM IST

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Updated : May 10, 2026 at 11:26 AM IST

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नर्मदापुरम: पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान चर्चा में आई झालमुड़ी अब आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है. नर्मदापुरम जिले के किसान योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी भी झालमुड़ी को आजादी की लड़ाई के दौरान भी इसका विशेष योगदान बता रहे हैं. सिवनी मालवा के ग्राम सुपरली के किसान ने झालमुड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई है. उन्होंने इस तस्वीर में विभिन्न प्रकार की दालों का उपयोग किया है. उनका मानना है कि आजादी की लड़ाई हो या राजनीतिक पार्टी का विजय हो, आज के समय में झालमुडी सबसे सरल खाद्य पदार्थ है जो अब लोगों की पसंद बन गई है.

अनाज से तस्वीर बनाते हैं किसान योगेंद्र पाल सिंह
नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील के ग्राम सुपारली के किसान योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी विशेष अवसरों पर विभिन्न प्रकार के अनाजों से फोटो बनाते आए हैं इससे पूर्व भी उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, अमित शाह जैसी कई हस्तियों के अनाज से फोटो बना चुके हैं. इस बार बंगाल चुनाव में चर्चा में आई झालमुड़ी से फोटो बनाकर चर्चा में है.

झालमुड़ी और दालों से उकेरी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर (ETV Bharat)

किसान योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने बताया कि, ''वह कलाकारी के रूप में पहले से ही अनाज के रूप में फोटो बनाते आ रहे है. हाल ही में बंगाल में जो चुनाव हुए है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो झालमुड़ी खाई थी. उसके महत्व को देखते हुए और उसके प्रभाव से जो बंगाल चुनाव में विजय हुई है, इसी के चलते झालमुड़ी से पीएम मोदी जी की फोटो बनाई है. जिसमें विभिन्न प्रकार के दालों का उपयोग भी किया है.''

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नर्मदापुरम में झालमुड़ी आर्ट ने खींचा सबका ध्यान (ETV Bharat)
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नर्मदापुरम के किसान की कलाकारी (ETV Bharat)

आजादी की लड़ाई में बताया झालमुड़ी का योगदान
उन्होंने कहा, ''इतना ही नहीं झालमुड़ी पूरे देश में अलग-अलग नाम से जानी जाती है, इसका एक विशेष महत्व है. झालमुड़ी एक सरल खाद्य पदार्थ है और यदि हम देखें तो आजादी की लड़ाई में भी इसी झालमुड़ी जैसे खाद्य पदार्थों में अपना एक विशेष योगदान रहा है. आजादी की लड़ाई हो या राजनीतिक पार्टी की विकास की गाथा हो सभी में झालमुड़ी जैसी खाद्य पदार्थ का अपना एक अलग महत्व रहा है. जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो झालमुड़ी से फोटो बनाई है.''

Last Updated : May 10, 2026 at 11:26 AM IST

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