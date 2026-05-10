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नर्मदापुरम के किसान की गजब कला, झालमुड़ी और दालों से उकेरी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर

झालमुड़ी से बनाई प्रधानमंत्री की तस्वीर ( ETV Bharat )