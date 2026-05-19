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नर्मदापुरम में फिरौती गैंग का जुलूस, 8 में से 7 आजीवन कारावास के आरोपी, जेल से मिलता था कमांड

फिरौती मांगने और दुकान पर फायरिंग करने वाली गैंग का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि फिरौती गैंग के 8 में से 7 सदस्य आजीवन कारावास के आरोपी हैं. वहीं, एक चोरी के मामले का कुख्यात आरोपी है. सभी बदमाशों ने कोर्ट से जमानत मिलने के बाद गैंग बनाकर फिरौती वसूलने का धंधा शुरू कर दिया. जिसमें एक हत्या के मामले में सजा काट रहा पिपरिया का आरोपी रज्जू पुर्विया सभी आरोपियों को जेल से लीड कर रहा था. ये मामला सामने आने के बाद पूर्व में दूसरे व्यापारियों से की गई फिरौती की जानकारी भी पुलिस तलाश रही है.

नर्मदापुरम: पिपरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी सचिन जायसवाल से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने और दुकान पर फायरिंग करने वाली गैंग के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, एक आरोपी रज्जू पुर्विया पहले से ही जेल में है और 4 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिन्हें पुलिस जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है.

'रज्जू ने दिया फिरौती लेने का सुझाव'

थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी ने बताया कि "घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चला कि व्यापारी को दुकान के अंदर धमकी देने वाला रायसेन का कुख्यात चोर आमिर खान पिता चमन खान है. पुलिस ने आमिर को पकड़कर पूछताछ की, तो उसने बताया की जब वह जेल में था, तो उसकी मुलकात आजीवन कारावास की सजा काट रहे जीतू ठाकुर और राम गोस्वामी से हुई. हमारे जेल से बाहर आने के बाद जीतू ठाकूर, जेल में बंद रज्जू पुर्विया से मिलने जाता था. उसने जीतू को गैंग बनाकर फिरौती लेने का सुझाव दिया था.

आरोपियों के पास से पिस्टल और कारतूस जब्त

रज्जू की सलाह पर जीतू ने गैंग बनाई और घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों की तलाश शुरू की. जिसमें अलग-अलग जगह पचमढ़ी, नर्मदापुरम और भोपाल से उन्हें गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 अंग्रेजी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए है. बताया गया कि पिस्टल जीतू ठाकुर ने नर्मदापुरम के शाहिद खान उर्फ भूरा कबाड़ी से 40 हजार में खरीदी थी.

घटना के फरार 4 आरोपी की तलाश जारी

घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र, आमिर खान, रवि तंवर को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही पिस्टल बेचने वाले भूरा कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया गया है. वहीं, आरोपी रज्जू पुर्विया पहले से ही जेल में बंद है. इसके अलावा 4 अन्य आरोपी अंकित, करण, राम गोस्वामी और संजू फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है. कार्रवाई में थाना पिपरिया, बनखेड़ी और अन्य पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की.

आरोपियों का निकाला जुलूस

पिपरिया पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला. इसके बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है. पुलिस ने बताया कि 20 साल से फरार 2 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने इसी दौरान गिरफ्तार किया था. इन्हें भी न्यायालय में पेश किया गया.

दुकान के बाहर की थी फायरिंग

एसडीओपी मोहित यादव ने बताया कि "15 मई को इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के संचालक सचिन जायसवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 बदमाश उनकी दुकान पर पहुंचे. एक आरोपी ने उन्हें धमकी भरी पर्ची देते हुए रज्जू पुर्विया की ओर से 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी. इसके बाद दुकान के बाहर फायरिंग कर आरोपी फरार हो गए. बाद में अन्य बदमाशों ने भी दुकान पर पहुंचकर 3 राउंड फायर किए. मामला दर्ज किया गया और जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया. पूरा नेटवर्क जेल में बंद आजीवन कारावास का कैदी रज्जू पुर्विया संचालित कर रहा था."