नर्मदापुरम में चलती ट्रेन से गिरी 75 साल की महिला, मौत के मुंह से वृद्ध को RPF ने बचाया
नर्मदापुरम में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी महिला, आरपीएम ने बचाई जान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 7:40 PM IST
नर्मदापुरम: इटारसी रेलवे जंक्शन पर चलती ट्रेन से उतरने को दौरान एक बुजुर्ग महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई. जिसके बाद आरपीएफ और यात्रियों की मदद से ट्रेन को रोका गया. जिससे महिला की जान बच गई. इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है.
चलती ट्रेन से गिरी महिला
इटारसी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर एक बड़ा हादसे टल गया. बुधवार को ट्रेन संख्या 20103 जब स्टेशन से रवाना हुई, तो एक 75 साल की वृद्ध महिला उतरने की कोशिश करने लगी. उसने अपना सामान चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया. जिससे बाद जब वह खुद उतरने लगी, तो पैर फिसल गया और वह संतुलन खो बैठी. जिससे वह प्लेटफॉर्म पर गिर गई, लेकिन उसका पैर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया, जिससे वह ट्रेन के साथ खींची चली गई और पटरी पर जा गिरी.
आरपीएफ की मदद से बची जान
इस दौरान मौके पर तैनात आरपीएफ एएसआई प्रकाश बिल्लोरे और महिला आरक्षक प्रज्ञा तुरंत बुजुर्ग महिला की ओर दौड़े. वहीं, लोगों ने भी शोर मचाकर ट्रेन रुकवाने में मदद की. यात्रियों और आरपीएफ की मदद से ट्रेन रूकी, तो महिला को बाहर निकाला गया. जिससे उसकी जान बच गई.
महिला को अस्पताल में कराया भर्ती
शाम करीब 4 बजकर 45 मिनट पर ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना हो रही थी, तभी नरसिंहपुर के ग्राम मुराछ निवासी वृद्ध महिला बेटी बाई उतरते समय संतुलन खो बैठी और सीधे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच जा गिरी. घटना में महिला को हल्की चोटें आई हैं. घटना के बाद प्लेटफॉर्म स्थित क्लीनिक में प्राथमिक उपचार दिया गया. इसके बाद वृद्ध महिला को शासकीय अस्पताल इटारसी में भर्ती कराया गया है.
- ग्वालियर में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसी महिला, देवदूत बन आरपीएफ जवान ने बचाई जान
- रतलाम में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश पड़ी भारी, सीसीटीवी में कैद हुआ दर्दनाक हादसा
चलती ट्रने में चढ़ने उतरने से बचने की अपील
आरपीएफ थाना प्रभारी मनीष पांडे ने बताया कि "एक महिला चलती ट्रेन से उतरते समय फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर गई थी. ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ की सतर्कता और यात्रियों की मदद से तुरंत ट्रेन रुकवाई गई और महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया. महिला को हल्की चोट आई थी, जिसे प्राथमिक उपचार दिया गया. फिलहाल महिला की स्थिति सामान्य है और वह सुरक्षित है." उन्होंने चलती ट्रेन से उतरने-चढ़ने से बचने की अपील की है.