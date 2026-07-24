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मालिक की खातिर खूंखार भालू से भिड़ा कुत्ता, 30 टांके आए पर बच गई छात्र की जान

मवेशी लेने जंगल गया था छात्र, भालू ने किया हमला जानकारी के मुताबिक, 16 वर्षीय छात्र विकलेश कासदे कक्षा 11वीं (आर्ट्स) का छात्र है. उसने बताया कि, वह गुरुवार को अपने मवेशी लेने जंगल गया था. जहां घात लगाए बैठा 4-5 फीट ऊंचा भालू उसके सामने आ गया और उस पर हमला कर दिया. करीब 4 से 5 मिनट तक भालू उससे भिड़ा रहा और उसे जमीन पर गिराकर दबोच लिया. इसी दौरान साथ गया पालतू कुत्ता लगातार भौंकते हुए भालू पर टूट पड़ा. कुत्ते के हमले से भालू घबरा गया और जंगल की ओर भाग निकला.

नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में इंसान और जानवर के रिश्ते की अनोखी मिसाल देखने को मिली है. केसला ब्लाक में जंगल में पालतू मवेशी लेने गए 16 वर्षीय छात्र विकलेश कासदे पर भालू ने हमला कर दिया. अपने मालिक को खतरे में देखकर पालतू कुत्ते ने एक पल भी नहीं सोचा और भालू से भिड़ गया. कुत्ते ने भालू को डराकर भगा दिया और छात्र की जान बचा ली. हालांकि भालू के हमले में छात्र को चोटें आई हैं उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

कुत्ते ने बचाई जान, शरीर में आए 30 टांके

इसके बाद घायल विकलेश ने अपने मोबाइल से पिता रमेश कासदे को घटना की सूचना दी. जंगल घर से करीब दो किलोमीटर दूर होने के कारण परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे इटारसी के शासकीय अस्पताल लेकर आए, जहां उसका इलाज जारी है. डॉक्टर अनिकेत सिंह ने अनुसार, ''विकलेश के पेट में भालू के दांत लगने से 10 टांके लगाए हैं, जबकि बाएं पैर के पंजे पर गहरे पंजे के वार से 3-4 इंच लंबा घाव हो गया, जिस पर 20 से 25 टांके लगे. कुल मिलाकर विकलेश के शरीर पर करीब 30 टांके आए हैं.''

पिता रमेश कासदे ने बताया कि, ''वे मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. उनके पांच बच्चे हैं, जिनमें विकलेश चौथे नंबर का बेटा है. परिवार ने वन विभाग से सुरक्षा और उचित सहायता की मांग की है.''

मोबाइल की घंटी से पहुंची मदद

​पीड़ित की मां सुनीता कासदे ने बताया कि, ''विकलेश जंगल में अपनी गाय को वापस लाने के लिए घर से निकला था. जंगल के अंदर जैसे ही वह पहुंचा झाड़ियों में छिपे भालू ने उस पर झपट्टा मार दिया. भालू के हमले से विकलेश गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा. ​घबराने के बजाय विकलेश ने हिम्मत दिखाई. भालू के दूर हटते ही उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और तुरंत परिजन को फोन कर आपबीती बताई. सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण जंगल की ओर दौड़े और उसे खून से लथपथ हालत में अस्पताल पहुंचाया.