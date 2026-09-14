त्यौहारों में घर लौटना आसान, इन रूटों पर रेलवे ने चलाई डेली स्पेशल ट्रेन, चेक करें अपना स्टेशन
पुणे-मुंबई से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए स्पेशल ट्रेन का ऐलान, दुर्गा पूजा से छठ तक चलेगी रेलगाड़ी, जान लीजिए पूरा शेड्यूल. रिपोर्ट देवेंद्र वैश्य.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 3:39 PM IST
नर्मदापुरम: दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व के अवसर पर ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा इंतजाम किया है. यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पुणे–गोरखपुर और मुंबई सीएसएमटी–गोरखपुर के बीच दो जोड़ी डेली स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. खास बात यह है कि दोनों ट्रेनें इटारसी और भोपाल होकर गुजरेंगी. जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच आने-जाने वाले यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी.
9 अक्टूबर से दौड़ेगी पुणे–गोरखपुर स्पेशल
गाड़ी संख्या 01415/01416 पुणे–गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 9 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026 तक चलेगी, वहीं गोरखपुर से पुणे के लिए 10 अक्टूबर से 22 नवंबर तक चलेगी. इसके कुल 44 फेरे होंगे. पुणे से सुबह 6:50 बजे रवाना होकर ट्रेन इटारसी रात 9:10 बजे पहुंचेगी. जोकि इटारसी में 10 मिनट तक रूकेगी. इसके बाद भोपाल रात 11:15 से 11:25 बजे के बीच पहुंचेगी. ट्रेन गोरखपुर अगले दिन शाम 4 बजे पहुंचेगी.
मुंबई–गोरखपुर स्पेशल के 43 फेरे
वहीं, गोरखपुर से ट्रेन शाम 5:30 रवाना होगी, जोकि भोपाल सुबह 10:05 बजे और इटारसी दोपहर 12:10 बजे पहुंचेगी. पुणे पहुंचने का समय अगले दिन सुबह 3:30 बजे का है. इस ट्रेन में 6 स्लीपर, 6 सामान्य, 4 थर्ड एसी और 2 एसएलआरडी, यानी कुल 18 कोच इसके कुल 44 फेरे होंगे.
मुंबई सीएसएमटी–गोरखपुर स्पेशल
गाड़ी संख्या 01079/01080 मुंबई सीएसएमटी–गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 9 अक्टूबर से 20 नवंबर तक मुंबई से चलेगी, वहीं 11 अक्टूबर से 22 नवंबर तक गोरखपुर से चलेगी. इसके 43 फेरे होंगे. मुंबई से रात 10:30 बजे रवाना होने वाली ट्रेन अगले दिन इटारसी दोपहर 1:05 बजे और भोपाल 3:55 बजे पहुंचेगी. गोरखपुर पहुंचने का समय सुबह 10 बजे है.
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वापसी में गोरखपुर से दोपहर 2:30 बजे रवाना होकर ट्रेन भोपाल सुबह 6:30 बजे और इटारसी सुबह 8:40 बजे पहुंचेगी. मुंबई सीएसएमटी पहुंचने का समय अगले दिन रात 12:40 बजे है. इस ट्रेन में 12 स्लीपर, 6 सामान्य, 4 थर्ड एसी और 2 एसएलआर, कुल 24 आईसीएफ कोच रहेंगे. रेलवे ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा है कि यात्रा से पहले ट्रेन की वास्तविक स्थिति और समय की जानकारी रेलवन, रेलवे हेल्पलाइन 139 या NTES से जरूर जांच लें.