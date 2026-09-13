ETV Bharat / state

नर्मदा घाटी में मिलती हैं कुषाण काल के दौर की गणेश प्रतिमाएं, म्यूजियम में हैं चतुर्भुज धारी 4 मूर्तियां

शैव धर्म के अनुयाई रहे विभिन्न शासकों ने भगवान शिव के साथ गणेश प्रतिमाओं का भी कराया था निर्माण. नर्मदापुरम से देवेन्द्र वैश्य की रिपोर्ट.

Archaeological Museum
पुरातत्व संग्रहालय में मौजूद हैं 4 गणेश प्रतिमाएं (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 10:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नर्मदापुरम: नर्मदा घाटी में कुषाण काल के समय की भगवान गणेश की प्रतिमाओं के साक्ष्य मौजूद हैं. पुरातत्व संग्रहालय में आज भी नर्मदाचंल में मिली 4 मूर्तियां इस बात का प्रमाण हैं कि विभिन्न शासकों ने इनका निर्माण कराया होगा. इतिहासकार हंसा व्यास के अनुसार इन मूर्तियों का कुषाण काल के दौरान निर्माण कराया गया होगा. इन मूर्तियों में नृत्य मुद्रा, चक्ररूप धारी, हाथों में लड्डू, मूषक, सर्प, त्रिशूल देखने को मिलते हैं. इन प्रतिमाओं का लाल बलुआ पत्थर, सफेद बलुआ पत्थर और काले चिकने पत्थर पर निर्माण कराया गया है.

पुरातत्व संग्रहालय में मौजूद हैं 4 गणेश प्रतिमाएं

इतिहासकार हंसा व्यास बताती हैं, "नर्मदा किनारे स्थित नर्मदापुरम पुरातत्व संपदा को समेटे हुए हैं. हम जिला पुरातत्व संग्रहालय में देखते हैं तो नर्मदांचल में शिव, विष्णु, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और गणेश की बहुत सारी प्रतिमाएं यहां मौजूद हैं. इस संग्रहालय में गणेश जी की 4 प्रतिमाएं मौजूद हैं. यह नर्मदापुरम, सोहागपुर से हमें प्राप्त हुई हैं. यह चारों प्रतिमाएं चतुर्भुज धारी हैं. कुछ प्रतिमाएं स्पेशली नृत्य करते रूप में हैं, उनके हाथों में मोदक, मूषक वाहन है. यह सभी गणेश प्रतिमाओं अत्यंत प्राचीन हैं."

नर्मदा घाटी में मिलती हैं कुषाण काल के दौर की गणेश प्रतिमाएं (ETV Bharat)

'कुषाण काल की हैं गणेश प्रतिमाएं'

इतिहासकार हंसा व्यास बताती हैं, "भारत में गणेश प्रतिमाओं का काल कुषाण काल में देखने को मिलता है. लगभग पांचवी और छठवीं शताब्दी से यह गणेश प्रतिमाएं पूरे भारत में भी इस दौरान देखने को मिलती हैं.

Narmada Valley Sculpture
भगवान शिव के साथ गणेश प्रतिमाओं का निर्माण (ETV Bharat)

इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि जितने भी गुप्त शासक हुए, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग की बात करें या सतवाहन की बात करें, वकाटकों की बात करें, हर्ष की बात करें, राजपूत शासको की बात करें तो यह सारे शासक शिव धर्म के अनुयाई रहे हैं. क्योंकि गणेश शिव परिवार के प्रमुख हैं इसलिए अधिकांश रूप में उमा, महेश्वर की जितनी भी प्रतिमाएं मिलती हैं उतनी ही प्रतिमाएं गणेश जी की भी मिलती हैं."

Kushan period Ganesha statue
म्यूजियम में हैं चतुर्भुज धारी 4 मूर्तियां (ETV Bharat)

'नर्मदा घाटी से चंबल घाटी तक एक जैसी मूर्तिकला'

इतिहासकार हंसा व्यास बताती हैं, "एक ओर जहां मूर्तिकला के क्षेत्र में यदि नर्मदा घाटी से लेकर चंबल घाटी तक चले जाएं तो नर्मदापुरम से मंदसौर के हिंगलाजगढ़ तक हमें इन प्रतिमाओं की मूर्ति की कला एक जैसी दिखाई देती हैं. यह शोध का विषय है की यहां कलाकार छैनी और हथौड़ों से बिना मेजरमेंट के एक जैसी प्रतिमा बना रहा है. जैसा भोजपुर में या मंदसौर में हिंगलाजगढ़ में बना हुआ है जो हमारे लिए सचमुच शोध का विषय हो सकता है."

Narmada Valley Sculpture
नर्मदा घाटी से चंबल घाटी तक एक जैसी मूर्तिकला (ETV Bharat)

नर्मदापुरम गणेशोत्सव का इतिहास

इतिहासकार हंसा व्यास बताती हैं, "नर्मदापुरम महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है. यहां गणेशोत्सव के प्रारंभ होने का इतिहास हमें 1920 के आसपास से देखने को मिलता है. नर्मदापुरम का गोलघाट जहां काले महादेव हैं, वहां पर ऐसा कहा जाता है कि यह सबसे प्राचीन प्रतिमा है. सबसे पुराना पंडाल हलवाई चौक पर देखने को मिलता है, इसके बाद सराफा चौक, पुराना बाजार है. जिसे इतवारा बाजार कहते हैं वहां भी हमें पुराने पंडाल मिलते हैं."

TAGGED:

ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
NARMADA VALLEY SCULPTURE
KUSHAN PERIOD GANESHA STATUE
GANESHOTSAV 2026
NARMADAPURAM GANESHOTSAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.