बाढ़ में बोतल बचाएगी जान, होमगार्ड और एसडीआरएफ सहित स्कूली बच्चों को भी ट्रेनिंग
नर्मदापुरम में आपदा प्रबंधन का 7 दिवसीय जागरूकता अभियान, सेठानी घाट पर रेस्क्यू कार्य का किया गया मॉकड्रिल.
Published : March 11, 2026 at 6:50 PM IST
रिपोर्ट: देवेंद्र वैश
नर्मदापुरम: नर्मदापुरम में 7 दिवसीय आपदा प्रबंधन जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इस कार्यशाला के माध्यम से लोगों को घरों में मौजूद सामान जैसे पानी की बोतल, कुप्पियां, गुंडी गागर आदि वस्तुओं की मदद से आपदा में बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं. जिससे बाढ़ या किसी प्रकार की आपदा में लोग अपनी और आस-पड़ोस की मदद कर प्रारंभिक तौर पर बचाव कर सकें.
सेठानी घाट पर रेस्क्यू कार्य की मॉकड्रिल
नर्मदापुरम में 9 मार्च से 7 दिवसीय आपदा प्रबंधन जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. जिसका उद्देश्य आम लोगों को बाढ़, भूकंप और आगजनी जैसी आपदा में खुद के बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं. इस अभियान के तीसरे दिन यानी बुधवार को नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने को लेकर मॉकड्रिल की गई.
बोतल से बना सकते हैं लाइफ जैकेट
नर्मदापुरम प्लाटून कमांडर अमृता दीक्षित ने बताया कि "राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर वर्कशॉप और मॉकड्रिल आयोजित की जा रही है. जिसमें सेल्फ सिविल डिफेंस वालंटियर ही नहीं बल्कि, एसडीआरएफ के जवानों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है. इसके साथ ही बाढ़ से रिलेटेड कोई भी आपदा आती है या जल भराव की स्थिति होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे लोगों को जागरूक किया जा रहा है. जैसे पुरानी पानी की बोतल को एयर टाइट कर उन्हें रस्सी से बांधकर लाइफ जैकेट बना सकते हैं. इसके साथ ही तेल के टीन की मदद से भी लाइफ जैकेट तैयार किया जा सकता है."
स्कूली बच्चों को भी दी जा रही है ट्रेनिंग
कलेक्टर सोनिया मीणा ने बताया कि आपदा में खुद का बचाव करने और लोगों की मदद करने के लिए होमगार्ड के सैनिक, शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी सहित जनप्रतिनिधियों और स्कूल के बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है. सिविल डिफेंस वालंटियर और आपदा मित्रों को भी मोबिलाइज करके विभिन्न विधाओं में ट्रेनिंग दी जा रही है."
पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण थोटा ने बताया कि "जिले में 7 दिवसीय आपदा प्रबंधन और राहत की कार्यशाला की मॉक ड्रिल्स का विभिन्न स्थानों पर आयोजन किया जा रहा है. इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपदा के लिए तैयार रहना एवं अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना है."