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सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मिला मृत शावक, बाघों के आपसी संघर्ष में जान गंवाने का दावा

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में शावक की मौत, लगातार बाघों की हो रही मौत से वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता.

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सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मिला मृत शावक (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 6:09 PM IST

3 Min Read
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नर्मदापुरम: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है. रविवार को रिजर्व के वन परिक्षेत्र मटकुली की नयाखेड़ा बीट में एक शावक मृत मिला है. रिजर्व प्रबंधन शावक की मौत को बाघों का आपसी संघर्ष बता रहा है. वहीं, पूरे मामले में तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं. शावक की मौत के बाद जंगल में मॉनिटरिंग सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

हाल ही में मटकुली रेंज से छिंदवाड़ा जिले की सीमा में पहुंचे एक नर बाघ को शिकारियों ने मार कर दफना दिया था. पहले शिकारी यूरिया देकर मारने की बात कह रहे थे. अब करंट से बाघ को मारे जाने की जानकारी सामने आई है. इससे पूर्व भी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में शिकारियों ने एक बाघ का पंजा काटकर उसे मारा था, लेकिन प्रबंधन अभी तक शिकारियों का पता नहीं लग पाया है. इसके अलावा दो अन्य बाघों की भी विभिन्न कारणों से जान जा चुकी है. क्षेत्र में लगातार शिकारियों की सक्रियता भी बढ़ रही है, जिससे वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

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सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में शावक की मौत (ETV Bharat)

2 बाघों के दहाड़ने की सुनी आवाज

रिजर्व प्रबंधन ने बताया कि "मटकुली के नया खेड़ा बीट के कक्ष क्रमांक 460 में एक बाघ शावक मृत अवस्था में पाया गया. 4 अप्रैल की शाम क्षेत्र में 2 बाघों के तेज दहाड़ने की आवाज सुनाई दी. इस पर वनरक्षक नयाखेड़ा, परिक्षेत्र सहायक और अन्य वन अमले द्वारा आसपास के क्षेत्र में गश्त की गई. रात में मौके के पास पहुंचकर देखा गया तो एक बाघ शावक मृत मिला. अंधेरा होने के कारण पूरी रात मौके की निगरानी की गई.

बाघों के आपसी संघर्ष के मिले निशान

रविवार सुबह रिजर्व प्रबंधन द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें बाघों के आपसी संघर्ष के संकेत मिले. आसपास की जांच में अन्य बाघों की मौजूदगी के भी साक्ष्य पाए गए. घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र संचालक, सहायक संचालक और नेशनल टाइगर कंसर्वेशन अथॉरिटी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में आवश्यक कार्रवाई की गई. शावक का पोस्टमार्टम डॉ. गुरुदत्त शर्मा (सतपुड़ा टाइगर रिजर्व) और डॉ. अमित ओढ़ (रातापानी टाइगर रिजर्व) द्वारा किया गया.

मृत शावक पर मिले चोट के निशान

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पिपरिया के सहायक संचालक आशीष खोबरागढ़े ने बताया कि "प्राथमिक जांच में सामने आया कि शावक की उम्र लगभग 4 माह थी और उसके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं. मौके पर नर और मादा बाघ के पदचिन्ह मिलने के आधार पर प्रथम दृष्टया यह माना जा रहा है कि शावक की मौत किसी अन्य बाघ के हमले से हुई है."

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