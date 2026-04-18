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नर्मदापुरम में किसानों के लिए बड़ी राहत, QR टैग से पता चलेगा विक्रेता और फसल की क्वालिटी

नर्मदापुरम में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ ने फसल खरीद मंडी में किया बड़ा बदलाव, क्यूआर टैग से पता चलेगी अनाज की क्वालिटी.

NARMADAPURAM CROP MARKET
चने की बोरी पर लगेगा क्यूआर टैग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 5:18 PM IST

4 Min Read
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नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ ने चना उपार्जन के दौरान वारदाना में क्यूआर टैग लगाकर नवाचार किया है. इस टैग के माध्यम से समिति द्वारा किसान से खरीदे चना को रिसीव आई डी के माध्यम से रजिस्टर्ड किया जाएगा, जो अंतिम प्रकिया के बाद गोदाम में रखने के बाद भी सीधा किसान की डिटेल के साथ जुड़ा रहेगा.

विभाग जब चाहे इसके क्यूआर टैग को स्कैन कर इसकी मॉनिटरिंग डायरेक्ट कर सकेगा. इस नवाचार से उपज की अदला बदली, खराब उपज की निगरानी, किसान की जानकारी, चने की वैरायटी की जानकारी और हर प्रकार के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा.

किसानों की पहचान होगी सुनिश्चित

नर्मदापुरम विपणन समिति के संचालक जितेंद्र राजपूत ने बताया, "चने में इस बार क्यूआर टैग मार्कफेड द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, जिससे किसानों की पहचान सुनिश्चित होती है. यह एक अच्छा नवाचार है, इसके जरिए किसान के माल का पता चल सकेगा, जब तक यह अनलोड ना हो जाए या बोरी से यह नहीं निकल जाए तब तक किसान की पहचान इससे बनी रहेगी.

चने की हर बोरी पर लगेगा क्यूआर टैग (ETV Bharat)

यह क्यूआर टैग नंबरिंग से आते हैं और थंब मशीन के माध्यम से इसे किसान को मर्ज किया जाता है. बारकोड को स्कैन करने से किसान की पूरी डिटेल इसमें आ जाती है. वर्तमान में लगभग 400 किसानों के लिए बारकोड प्राप्त हुए हैं, दो-तीन हजार क्विंटल आने की संभावना है."

क्यूआर देखकर पता चलेगी चने की क्वालिटी

समिति में चना बेचने पहुंचे खेड़ला के किसान संदीप गौर ने कहा, "चना वजन हो गया है. इस नवाचार से चने की वैरायटी की पहचान हो जाएगी. जैसे किसी किसान का 204 है या किसी किसान का 202 है. किसी किसान का चना देसी है तो अलग-अलग क्यूआर टैग के जरिए इसमें किसानों की पहचान हो सकेगी. चने के बोरी को खोलकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यूआर देखकर ही चने की पहचान हो जाएगी."

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क्यूआर टैग से पता चलेगा विक्रेता और फसल की क्वालिटी (ETV Bharat)

क्यूआर में किसान से लेकर अनाज का ब्योरा रहेगा दर्ज

विपणन संघ के अधिकारी अनिल जैन ने कहा, "इस बार भारत सरकार द्वारा उपार्जन में क्यूआर टैग का नवाचार किया है. पहले समिति वाला नॉर्मल टैग लगाया जाता था, लेकिन इस साल क्यूआर कोड टैग ऑनलाइन किया गया है. जैसे ही किसान अपना माल बेचने के लिए समिति पर पहुंचता है तो उसकी एक रिसीव आईडी जनरेट होती है. उसे आईडी से उसने जितने भी बोरे बेचे हैं उसके क्यूआर कोड जनरेट होंगे. सभी बोरा पर क्यूआर टैग लगा रहेगा. इसमें चने की क्वालिटी से लेकर किसान की पहचान तक सब कुछ दर्ज रहेगा."

'भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगेगी लगाम'

विपणन संघ के अधिकारी अनिल जैन ने बताया, "अब भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक लगेगी, पहले माल चेंज करने की कई शिकायतें मिलती थी. इसमें पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जो भी वारदाना जाएगा गोदाम में उसी टैग का रहेगा, यदि वह क्यूआर टैग नहीं मिलता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इससे पूरी तरह भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी. क्यूआर टैग के लिए राष्ट्रीय एजेंसी एनसीसीएफ द्वारा कुछ संभागों में खरीदी की जा रही है जिसमें नर्मदापुरम संभाग भी शामिल है."

जिले में लगभग 13 हजार किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें से अभी तक 642 किसानों द्वारा माल बेचा गया है, कुल 23,100 क्विंटल का उपार्जन किया जा चुका है. जिसमें सभी वारदानों पर टैग लगाए गए हैं, जिले में 22 केंद्र बनाए गए हैं. जिसमें सभी पर उपार्जन कार्य चालू हो गया है. उपार्जन का कार्य 8 मार्च से 31 मई तक चलेगा.

इस नवाचार के माध्यम से शासन की मंशा है कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए और कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं हो. इसके साथ ही मिस मैनेजमेंट नहीं हो. चना का उपार्जन बहुत कम होता है. इसलिए सबसे पहले चना उपार्जन के लिए इसका उपयोग किया है आगे भी शासन जो भी उपार्जन खरीदेगी उसमें विचार हो रहा है."

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