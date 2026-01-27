मौत या फिर न्याय दो, कफन लेकर राम नाम सत्य है बोलते जनसुवाई में पहुंचा अर्धनग्न युवक
नर्मदापुरम कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में अर्धनग्न पहुंचे युवक का हंगामा, एक साल से सरकारी रास्ते की समस्या को लेकर है परेशान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
January 27, 2026
नर्मदापुरम: जनसुनवाइयों में समस्या का निराकरण न होने से हताश फरियादी मंगलवार 27 जनवरी को अनोखे तरीके से अपनी मांग लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित सुनवाई में पहुंचा. फरियादी अर्धनग्न होकर हाथों में कफन लेकर और झांझ मजीरे बजाते राम नाम सत्य है का नारा लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा. कार्यालय के बाहर शोर सुन तहसीलदार मैडम मौके पर पहुंची. मैडम के सामने देखकर फरियादी कलेक्टर से मिलने की गुहार लगाने लगा.
जनसुनवाई में युवक का अनोखा प्रदर्शन
फरियादी ने थाली में कफन, फूल माला और राम नाम सत्य है का नारा लगाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया है. पीड़ित का कहना है था कि आज मुझे न्याय दो या फिर मौत दे दो. यह बात फरियादी परिसर में अधिकारियों के सामने चिला-चिला कर कह रहा था. वहीं मौके पर मौजूद तहसीलदार मैडम सरिता मालवीय फरियादी और उसके साथ आए अन्य युवक और महिला को लगातार समझा रही थीं कि आप अपनी समस्या बताएं. अपनी समस्या को प्रशासन द्वारा हल किया जाएगा. वहीं प्रशासन को जगाने के लिए किए गए सांकेतिक विरोध प्रदर्शन को देखने के लिए भीड़ जुट गई.
कई बार जनसुनवाई में कर चुका है शिकायत
फरियादी सिवनी मालवा तहसील का निवासी बताया जा रहा है. वह मंगलवार को अपने परिवार के साथ जनसुनवाई में पहुंचा था. अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हुए फरियादी ने बताया कि वह करीब 1 साल से जनसुनवाई में शासकीय गोहे (सरकारी रास्ता) की समस्या को लेकर चक्कर लगा रहा है. हर बार उसे आश्वासन देकर भेज दिया जाता है कि उसकी समस्या को सॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक समस्या का हल नहीं निकला है. वह कई बार जनसुनवाई में अपनी समस्या से अधिकारियों को अवगत करवा चुका है."
अधिकारियों पर लगाया रिश्वत का आरोप
युवक और उसका परिवार कलेक्टर से मिलने की मांग पर अड़ा था और तहसीलदार सरिता मालवीय लगातार उसे समझाने का प्रयास कर रही थी. वहीं युवक हाथ जोड़कर तहसीलदार के पैरों पर पड़ गया और कहने लगा कि आप मेरी बहन और मां समान हो. मैं सरकारी गोहे के लिए आया था. अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए उसने कहा कि रिश्वत लेकर मुझे गोहा नहीं दिया. वहीं बात बढ़ती देख सिटी मजिस्ट्रेट सहित अन्य अधिकारी जनसुनवाई कक्ष से बाहर आए और युवक की बात सुनी. इसके बाद वे पीड़ितों को जनसुनवाई कक्ष में ले जाकर अपर कलेक्टर से मिलवाया, जहां उसे आश्वासन दिया गया कि जल्द उसकी समस्या का हल किया जाएगा.
एडीएम ने सुनी युवक की फरियाद
इस पूरे मामले में तहसीलदार सरिता मालवीय ने बताया, "2 युवक अर्धनग्न हालत में जनसुनवाई में पहुंचे थे. जिन्हें मेरे द्वारा समझाइश दी गई साथ ही उनकी समस्या को सुना गया और उन्हें कपड़े पहनने को कहा. कपड़े पहनने के बाद उन दोनों युवकों को जनसुनवाई कक्ष में एडीएम सर से मिलाया जहां उनकी समस्या को शांति पूर्वक सुना गया और उनकी समस्या का निराकरण किया जा रहा है."