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नर्मदापुरम कलेक्टर की बैलगाड़ी यात्रा, गांव पहुंचकर गिल्ली डंडा खेलने की जानिए वजह

नर्मदापुरम के सोहागपुर विकासखंड के छेड़का गांव में एक रात रुक कर कलेक्टर और सभी अधिकारियों ने ग्रामीण संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने की सभी से अपील की. नर्मदापुरम जिले में 'एक जिला एक उत्पाद' के तहत पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है. खास तौर से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिले में 'आइए गांव की ओर, बढ़ाएं पर्यटन की डोर' अभियान भी शुरू किया गया है.

नर्मदापुरम: बचपन में खेले गए पारंपरिक खेल गिल्ली डंडा को देखकर नर्मदापुरम कलेक्टर सोमेश मिश्रा की पुरानी यादें ताजा हो गईं. इसके बाद उन्होंने डंडे से गिल्ली मार कर कई शॉट लगा दिए. वहीं, दूसरे अधिकारियों ने भी गिल्ली डंडे पर हाथ आजमाया. कलेक्टर के खेल को देख रहे पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण एस थोटा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हिमांशु जैन और वन मंडलाधिकारी गौरव शर्मा ने जमकर सराहना की. गिल्ली डंडा खेलने के बाद सभी अधिकारी बैलगाड़ी पर बैठकर ग्रामीण संस्कृति देखने के लिए निकल पड़े.

पर्यटन मॉडल का किया अवलोकन

इसी के तहत कलेक्टर ने अपने साथी अधिकारियों को गांव ले जाकर रात में होम स्टे कर विश्राम किया. ग्रामीण पर्यटन गतिविधियां, स्थानीय संस्कृति और सामुदायिक सहभागिता आधारित पर्यटन मॉडल का अवलोकन किया. अधिकारियों ने होम स्टे संचालन, पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं तथा ग्रामीण पर्यटन की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा कर ग्रामीण पर्यटन बढ़ाने पर जोर दिया.

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने निकले कलेक्टर (ETV Bharat)

गांव में देखी तारों की दुनिया

रात्रि विश्राम के दौरान अधिकारियों ने स्टार गेजिंग गतिविधि में भाग लिया. टेलीस्कोप के माध्यम से चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों का अवलोकन किया. इस अवसर पर प्रकृति और खगोल विज्ञान से संबंधित रोचक जानकारियों पर भी चर्चा की गई. कलेक्टर सोमेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारियों ने खगोलीय संरचनाओं को टेलीस्कोप से देखा. जिसमें सप्त ऋषि, शुक्र ग्रह जिसे सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है, सहित अन्य खगोलीय संरचना देखी. इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी अधिकारियों ने रोचक जानकारी दी.

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने अधिकारियों ने खेला गिल्ली डंडा (ETV Bharat)

मिलेट्स से बने पारंपरिक व्यंजनों का लिया स्वाद

कलेक्टर सोमेश मिश्रा सहित सभी अधिकारियों ने सतपुड़ा ट्राइबल होम-स्टे में रात्रि विश्राम के दौरान मिलेट्स से बने पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लिया. होम-स्टे में पर्यटकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का स्वयं अनुभव किया. इस दौरान एसपी नर्मदापुरम, डीएफओ, जिला पंचायत सीईओ एवं अन्य उपस्थित अधिकारियों ने मिलेट्स से बनी रोटी, खीर एवं अन्य स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखा.

मढ़ई पर्यटन स्थल से मिलेगा फायदा

छेड़का गांव के पास प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मढ़ई भी मौजूद है. मढ़ई की जंगल सफारी के लिए देश विदेश के हजारों पर्यटक साल भर आते हैं. यहां आस-पास कई ग्रामीण क्षेत्र में जंगल लगा हुआ है. स्थानीय जंगल में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, लकड़बग्घा आदि कई वन्यप्राणी मौजूद हैं. अधिकारियों के अनुसार मढ़ई आने वाले पर्यटक आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की संस्कृति देखकर भी यहां के पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं.

गांव के होम स्टे में क्लेक्टर ने किया विश्राम (ETV Bharat)

'ग्रामीण जीवन शैली और प्राकृतिक सौंदर्य देखें'

कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा, "होम-स्टे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की एक प्रभावी और व्यापक पहल है. इसके माध्यम से पर्यटकों को ग्रामीण जीवन शैली, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय संस्कृति का विशेष अनुभव प्राप्त होता है. इस प्रकार की पहल से स्थानीय रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान को नई पहचान मिलेगी."

उन्होंने नागरिकों से अपने गांवों की विशिष्ट पहचान, परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों को पर्यटन से जोड़कर ग्रामीण पर्यटन को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया. पर्यटन स्थलों एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल बनाए रखने का संदेश भी दिया.