ETV Bharat / state

कलेक्टर के फैसले ने दी ठंडक, जनसुनवाई में ठंडा पानी और शरबत पीकर तरोताजा हुए लोग

जनसुनवाई में ठंडा पानी और शरबत पीकर तरोताजा हुए लोग ( ETV Bharat )