नर्मदापुरम में 'नीर पखेरू अभियान' की शुरुआत, बेजुबान पक्षियों के लिए जगह-जगह लगेंगे सकोरे
नर्मदापुरम में पक्षियों की जिंदगी बचाने के लिए 'नीर पखेरू अभियान', प्रकृति के प्रति सेवा भाव जगाना अभियान का उद्देश्य.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 10:35 PM IST
नर्मदापुरम: भीषण गर्मी से हर व्यक्ति बचाव के लिए प्रयास कर रहा है. लोग जगह-जगह प्याऊ लगाकर लोगों को जल सेवा प्रदान कर रहे हैं. वहीं, जिला प्रशासन ने बेजुबान पक्षियों के संरक्षण के लिए एक पहल की है. कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने 'नीर पखेरू अभियान' का शुभारंभ किया. इस अभियान को 'एक सकोरा पानी पक्षियों की जिंदगानी' की थीम पर पूरे जिले में संचालित किया जाएगा. इसके तहत आने वाले समय में सभी शासकीय कार्यालय एवं नगर में सकोरे (जल पात्र) लगाने का काम किया जाएगा.
प्रकृति के प्रति सेवा भाव जगाना अभियान का उद्देश्य
नीर पखेरू अभियान की शुरुआत करते हुए नर्मदापुरम कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने पक्षियों के लिए भीषण गर्मी से बचाव का एक प्रयास किया है. कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बताया कि "पशु-पक्षियों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना केवल प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी है. नर्मदापुरम जिला एक धार्मिक जिला है. इसी सेवा भाव के साथ इस अभियान को शुरू किया है. इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों और आम नागरिकों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और सेवा भाव जगाना है."
अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की अपील
कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने सभी एसडीएम और जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस अभियान के तहत जगह-जगह पर सकोरे लगाना सुनिश्चित करें. उन्होंने स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों में जल पात्र रखने के निर्देश देते हुए आम जनता से अपील की है कि वे इस अभियान को एक जन-आंदोलन का रूप दें.
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आकर्षक घोंसलों और सकोरों की लगी प्रदर्शनी
अभियान के शुभारंभ अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा वेस्ट से बेस्ट तकनीक से बनाए गए आकर्षक घोंसलों और सकोरों की प्रदर्शनी भी लगाई गई. जिसकी अधिकारियों ने जमकर सराहना की. कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन सहित तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे. वहीं, नगरपालिका अध्यक्ष नीतू यादव ने कहा कि "इस गर्मी अपने घर की छत या बालकनी पर एक सकोरा जरूर रखें. इस अभियान के माध्यम से आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी नन्हे पखेरू की जान बचा सकती है."