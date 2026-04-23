43.2 डिग्री में फीडबैक लेने निकले कलेक्टर, किसानों का टपकता पसीना देख बदला तुलाई का समय
नर्मदापुरम कलेक्टर ने किया खरीदी केंद्र और स्कूलों का निरीक्षण, जनता से पूछा SDM का काम, किसानों ने बताई भीषण गर्मी में तुलाई की परेशानी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 2:26 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 2:39 PM IST
पिपरिया: 10 दिन पहले नर्मदापुरम का प्रभार संभालने वाले कलेक्टर सोमेश मिश्रा लगातार व्यवस्थाओं में नई पहल करने के कारण चर्चा में बने हुए हैं. अब आग उगलती गर्मी में समर्थन मूल्य पर गेहूं तुलाई करा रहे किसानों की समस्या देखकर कलेक्टर ने समय में बदलाव कर दिया. प्रदेश में सबसे अधिक 43. 2 डिग्री नर्मदापुरम जिले का तापमान देख कर कलेक्टर ने शासन द्वारा निर्धारित 10:30 बजे से एक घंटा पहले गेहूं की तुलाई शुरू करने के निर्देश दे दिए.
गर्मी में नई व्यवस्था लागू करने से पहले कलेक्टर आम लोगों का फीडबैक भी ले रहे हैं. बुधवार को पहली बार पचमढ़ी, पिपरिया, बनखेड़ी के दौरे पर आए कलेक्टर समर्थन मूल्य पर गेहूं तुलाई खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था का फीडबैक लेने पहुंचे थे. किसानों ने भीषण गर्मी में तुलाई की परेशानी बताई. इसके बाद शासन की महत्वपूर्ण उपार्जन योजना में तुलाई के समय में कलेक्टर ने यह बदलाव किया है. इससे पहले मंगलवार जनसुनवाई में आने वाले आवेदकों को शरबत और ठंडा पानी देने की शुरुआत की थी.
प्रदेश में सबसे अधिक तापमान
नर्मदापुरम जिले के अधिकांश स्थानों पर तापमान 43 डिग्री से ऊपर जा रहा है. बुधवार को जिले का अधिकतम तापमान प्रदेश में सबसे अधिक 43.2 डिग्री रिकार्ड किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा है. इस कारण लोगों को तेज धूप में तपन का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में अधिकतम तापमान 31.4 और न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री रहा है. करीब 12 डिग्री अंतर तापमान में बना हुआ है.
पहले दौरे में लिया फीडबैक
कलेक्टर पहली बार पिपरिया पचमढ़ी बनखेड़ी के दौरे पर आए हैं. कलेक्टर जहां भी पहुंचे वहां आम लोगों से सरकारी ऑफिस में काम और अधिकारियों की कार्यप्रणाली का फीडबैक बारीकी से लेते रहे. स्कूल पहुंचे तो विद्यार्थियों से टीचर के पढ़ाने का फीडबैक, कृषि मंडी गए तो किसानों से गेहूं खरीदी में आ रही समस्याओं का फीडबैक, तहसील ऑफिस गए तो आवेदकों से काम का फीडबैक और पिपरिया एसडीएम की कार्य प्रणाली का फीडबैक लेना नहीं भूले. इसी के साथ अधिकारियों को समय पर काम नहीं होने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी.
कलेक्टर ने पूछा-एसडीएम का काम कैसा है
कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने पिपरिया रेस्ट हाउस में मौजूद आम लोगों से पूछा कि एसडीएम का काम कैसा है? वहां मौजूद लोगों ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, एसडीएम का व्यवहार रूखा है, आम लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, कम्युनिकेशन गैप रखते हैं, संपर्क के लिए फोन नहीं उठाते हैं.'' इसके बाद कलेक्टर को कहना पड़ा कि, ''अब एसडीएम सभी से संवाद करेंगे. आम लोगों से चर्चा भी करेंगे. उनसे कहा जाएगा कि जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं भी सुनें.'' कलेक्टर ने शिक्षा विभाग में हुए छात्रवृत्ति घोटाले में एफआईआर दर्ज नहीं पर जल्द समीक्षा कर इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही.
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क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा
कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बताया, ''उपार्जन व्यवस्था को सुचारु बनाने एवं विद्यालय निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और तेजी लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए. सांदीपनि विद्यालय बनखेड़ी के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ईई पीआईयू को संबंधित निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. पिपरिया सांदीपनि विद्यालय के सभी निर्माणाधीन कार्य आगामी 15 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए. गेहूं एवं चना उपार्जन केंद्रों का स्लॉट बुकिंग में आ रही तकनीकी समस्या के समाधान के लिए एग्रीकल्चर को शीघ्र निराकरण करने का आदेश दिया है.''