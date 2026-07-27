मध्य प्रदेश के इटारसी में अंडे के ठेले पर ब्लास्ट, 5 बुरी तरह झुलसे, बम की तरह फटा LPG सिलेंडर
पुरानी इटारसी की अंडे की चलित दुकान में फटा एलपीजी सिलेंडर, आगे बुझाने पहुंचे थे आरक्षक समेत 5 लोग, तभी हो गया ब्लास्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 6:52 AM IST|
Updated : July 27, 2026 at 7:02 AM IST
नर्मदापुरम : मध्य प्रदेश के इटारसी शहर में रविवार रात 8:30 बजे सिलेंडर फटने से 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए. पुरानी इटारसी क्षेत्र में रोड किनारे ठेले पर लगी अंडे की दुकान पर अचानक एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आने से एक पुलिस कॉन्स्टेबल सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सभी घायलों को इटारसी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी.
आग के गोले में तब्दील हुआ अंडे का ठेला
भरे बाजार सिलेंडर ब्लास्ट होते ही अंडे का ठेला एक बड़े आग के गोले में तब्दील हो गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सबकुछ इतनी तेजी से हुआ कि पास ही ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस आरक्षक समेत चार लोग बुरी तरह से झुलस गए. वहीं, आसपास के लोग जान बचाकर भागे. स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड व एंबुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया. बताया जा रहा है कि आगे बुझाने की कोशिश के दौरान धमाका हो गया.
कई युवकों को सेकंड व थर्ड डिग्री बर्न
हादसे में घायल हुए आरक्षक राजकुमार चौहान के मुताबिक, '' हादसा रात करीब 8:30 बजे का है. मैं वहीं पास में ही ड्यूटी पर तैनात था. अचानक अंडे की दुकान में रखे सिलेंडर में आग लगी और फिर धमाका हो गया.'' वहीं, पुलिस के मुताबिक इस हादसे में आरक्षक राजकुमार चौहान के अलावा अनुपम, कमल, अंशु और एक अन्य व्यक्ति बुरी तरह झुलसे हैं. इनमें से कई को सेकंड व थर्ड डिग्री बर्न हुआ है.
आग बुझाने दौड़े थे तभी हो गया धमाका
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं. घटना के बाद देर रात इटारसी के एसडीएम नीलेश शर्मा घायलों से मिलने इटारसी अस्पताल पहुंचे. एसडीएम के मुताबिक कॉन्स्टेबल के चेहरे और हाथ में ज्यादा बर्न इंजुरी है. वहीं, हादसे में एक और घायल अनुपम महोबिया ने बताया, '' अंडे की दुकान पर आग लगते ही हम लोग भी आग बुझाने पहुंचे थे पर तभी धमाका हो गया.''
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घायलों का इलाज जारी, कई की हालत गंभीर
धमाके की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी. सभी पांचों घायलों को राहगीरों और पुलिस की मदद से तत्काल इटारसी के शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार जारी है. डॉक्टरों के अनुसार, घायलों की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है, कुछ की हालत गंभीर है.