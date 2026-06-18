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ढोल नगाड़े बजाकर जन्मदिन मनाने से रोका तो आधीरात पुल से नीचे फेंका, मौत के बाद 4 गिरफ्तार

ढोल नगाड़े बजाकर जन्मदिन मनाने से रोका तो आधीरात पुल से नीचे फेंका ( ETV Bharat )

पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण थोटा ने जानकारी देते हुए बताया, "फोरलेन स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ओवरब्रिज के पास 26 मई की रात करीब 2.30 बजे कुछ युवक वहां जन्मदिन मना रहे थे. इस दौरान ढोल-नगाड़े भी बजाए जा रहे थे. पास ही में रहने वाले पांडुखेड़ी निवासी 35 साल के सुनील उईके को ढोल-नगाड़ों की तेज आवाज सुनकर वहां पहुंचे.

नर्मदापुरम: पथरोटा थाना पुलिस ने सनसनीखेज हत्या मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामला फोरलेन ओवरब्रिज पर जन्मदिन मनाने के दौरान हुए विवाद से जुड़ा है, जिसमें एक युवक को पुल से नीचे फेंक दिया गया था. गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

उन्होंने युवकों से देर रात शोर-शराबा करने का विरोध किया. इसी बात से नाराज होकर वहां जन्मदिन मना रहे युवकों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपियों ने सुनील को जान से मारने की नीयत से पुल से नीचे फेंक दिया, जिससे उसके सिर और गर्दन में गंभीर चोटें आईं."

इलाज के दौरान मौत, 4 गिरफ्तार (ETV Bharat)

उपचार के दौरान युवक की मौत

26 मई को हुई घटना के बाद घायल सुनील का उपचार चलता रहा लेकिन 29 मई की रात उसकी मौत हो गई. मामले की जांच के दौरान मृतक की भांजी प्रिया उईके ने पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी दी. वहीं घटना स्थल पर ढोल बजाने पहुंचे बंटी उर्फ सुरेंद्र टिकारिया ने भी पुलिस को बताया कि उसने पूरी वारदात अपनी आंखों से देखी थी, लेकिन आरोपियों की धमकी के कारण अब तक चुप रहा.

पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने संदेहियों से पूछताछ की तो शान मेहतो, राहुल महालहा, दीपक मेहरा और राहुल उर्फ चुन्नी मेहरा ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली. जांच में हत्या का मामला पाए जाने पर पुलिस ने चारों के खिलाफ धारा 103(1) और 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आगे की कार्रवाई की गई.

पुलिस टीम को मिली सफलता

पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण थोटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन और एसडीओपी वीरेन्द्र कुमार मिश्रा के निर्देशन में थाना प्रभारी मोनिका गौर सहित पुलिस टीम ने मामले का खुलासा किया.