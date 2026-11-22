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200 साल पहले ब्रिटिश अफसर ने ली थी परीक्षा, तब से मां नर्मदा को सुनाया जा रहा भागवत कथा का पाठ

नर्मदापुरम में नदी के घाट पर भागवत कथा का पाठ ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: आम तौर पर दिन के समय भागवत कथा का पाठ सुनाया जाता है, जिसमें सैकड़ों धर्म प्रेमी भी पहुंचते हैं, लेकिन नर्मदापुरम के नर्मदा एवं तवा नदी के संगम स्थल बांद्राभान में इन दिनों ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक मां नर्मदा को भागवत कथा का पाठ सुनाया जा रहा है. करीब 200 वर्षों से आठवीं पीढ़ी इसका आयोजन कर रही है.

सैकड़ों वर्षों से मां नर्मदा की सेवा भागवत कथा का पाठ करने वाले पंडित संदीप तिवारी बताते हैं कि यह हमारी आठवीं पीढ़ी है. जो लगभग 200 वर्षों से निरंतर मां नर्मदा को भागवत जी का मूल पाठ सुनाया जा रहा है. इसका आयोजन प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक होता है. इस कार्यक्रम में कोई भी शामिल नहीं होता है, मूल रूप से इस आयोजन में हमारे परिवार के लोग रहते हैं और वही इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं.