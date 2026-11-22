200 साल पहले ब्रिटिश अफसर ने ली थी परीक्षा, तब से मां नर्मदा को सुनाया जा रहा भागवत कथा का पाठ
ब्रह्म मुहूर्त में मां नर्मदा और तवा नदी के संगम पर 200 सालों से जारी है भागवत कथा का पाठ. देवेंद्र वैश्य की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 1:39 PM IST
नर्मदापुरम: आम तौर पर दिन के समय भागवत कथा का पाठ सुनाया जाता है, जिसमें सैकड़ों धर्म प्रेमी भी पहुंचते हैं, लेकिन नर्मदापुरम के नर्मदा एवं तवा नदी के संगम स्थल बांद्राभान में इन दिनों ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक मां नर्मदा को भागवत कथा का पाठ सुनाया जा रहा है. करीब 200 वर्षों से आठवीं पीढ़ी इसका आयोजन कर रही है.
सैकड़ों वर्षों से मां नर्मदा की सेवा
भागवत कथा का पाठ करने वाले पंडित संदीप तिवारी बताते हैं कि यह हमारी आठवीं पीढ़ी है. जो लगभग 200 वर्षों से निरंतर मां नर्मदा को भागवत जी का मूल पाठ सुनाया जा रहा है. इसका आयोजन प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक होता है. इस कार्यक्रम में कोई भी शामिल नहीं होता है, मूल रूप से इस आयोजन में हमारे परिवार के लोग रहते हैं और वही इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं.
- 1 लाख 11000 दीपों की रोशनी से नहाया नर्मदा का तट, जबलपुर वालों ने पीएम मोदी के लिए दिखाया प्यार
- छतरपुर में कार्तिक मास की अनूठी परंपरा, ब्रह्म मुहूर्त में कतकारियां करती हैं श्रीकृष्ण की खोज
अंग्रजों ने काशी के विद्वानों से कराई थी परीक्षा
संदीप तिवारी आगे बताते हैं कि दो सौ साल पहले हमारे पूर्वज पंडित जगन्नाथ तिवारी जी मां नर्मदा के भक्त थे. एक दिन मां नर्मदा जी के किनारे पर अपनी गायों को लेकर आए थे. इस दौरान वे स्नान करके पूजन पाठ कर रहे थे. इसी बीच एक अंग्रेज अफसर से उनकी भेंट हुई. अंग्रेज अफसर ने जगन्नाथ जी की विद्वता की परीक्षा लेने की सोची. इसके बाद अंग्रेज अफसर ने काशी के विद्वान ब्राह्मणों से मेरे पूर्वज का साक्षात्कार करवाया.
मां के आशीर्वाद से निरंतर परंपरा जारी
उन्होंने आगे बताया कि हमारे पूर्वज जगन्नाथ तिवारी जी को मां नर्मदा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ. जगन्नाथ जी ने मां नर्मदा का आशीर्वाद लेकर काशी के विद्वानों के साथ साक्षात्कार में भाग लिया और उसमें सफल हुए. तभी से यह निरंतर परंपरा चली आ रही है. जिसके 200 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. हम अपने परिवार की आठवीं पीढ़ी हैं.
वे बताते हैं कि 200 सालों से इस आयोजन में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं लिया जाता हैं. मूल रूप से इसका आयोजन हमारे परिवार द्वारा ही किया जाता है, इस दौरान अगर कोई श्रद्धाभाव से कुछ देना भी चाहता है तो मूल पाठ स्थान पर भेंट करते हैं. गोपाष्टमी से इस भागवत कथा का आयोजन शुरू होता है. इस बार 26 नवंबर को कार्तिक माह की पूर्णिमा के दूसरे दिन सुबह हवन पूजन के साथ कथा को विश्राम दिया जाएगा.