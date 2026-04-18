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बाल बुद्धि हैं राहुल गांधी.., लोकसभा में बचपन की कहानी सुनाने पर नेता प्रतिपक्ष को भेजे खिलौने

संसद में राहुल के इस वक्तव्य को लेकर नर्मदापुरम के भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कार्यालय में पार्सल से खिलौने भेजा. कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में गंभीर मुद्दों पर चर्चा के बजाय राहुल गांधी अपने बचपन की कहानियां सुनाते हैं और सदन का समय नष्ट कर रहे हैं.

कार्यकर्ताओं ने कहा, संसद में गंभीर मुद्दों पर चर्चा के बजाय राहुल गांधी अपने बचपन की कहानियां सुनाते हैं

नर्मदापुरम: लोकसभा में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण पर सियासी हलचल तेज हो गई है. उनके "बचपन के डर" और खुद को "आर्टिस्ट" बताने वाले बयान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) ने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के संसद सत्र के दौरान दिए बयानों को 'बाल बुद्धि' बताते हुए उनके मनोरंजन के लिए खिलौने पार्सल कर भेजे हैं.

भाजयुमो के जिला अध्यक्ष सत्यम अग्रवाल एवं मनीष परदेशी ने बताया कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ देश की समस्याओं पर संवेदनशीलता की दरकार है. राहुल गांधी जी यदि आपको खेलकूद और कहानियों का इतना ही शौक है, तो हमारे द्वारा भेजे जा रहे इन खिलौनों से घर पर अपना मनोरंजन करें. आपकी बचकानी हरकतें शर्मनाक हैं.

भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को भेजे खिलौने (ETV Bharat)

भाजयुमों ने कहा, बाल बुद्धि हैं राहुल गांधी, वह इन खिलौनों से खेलें

जिला उपाध्यक्ष ने लोकेश तिवारी ने कहा, आज जब पूरा देश और मातृ शक्ति की बात कर रहा है तो सदन में राहुल गांधी द्वारा अपने बाल्यावस्था की कहानी सुनाई जा रही है. राहुल गांधी ने कहा, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था. जब मैं छोटा था तो मुझे मेरी दादी गार्डन में लेकर गईं और मेरी हवा निकल गई. ऐसी असंसदीय भाषा को सुनकर लोकसभा स्पीकर को कहना पड़ा कि इस प्रकार की भाषा को संसद में नहीं बोलिए. इसको देखते हुए भाजपा युवा मोर्चा के साथियों ने कुछ खिलौने खरीदे हैं क्योंकि वह बाल बुद्धि हैं... वह इन खिलौनों से खेलें.

राहुल गांधी ने संसद में अपने बाल्यकाल का एक किस्सा सुनाया था

भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के अनुसार संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी ने संसद में अपनी बात रखीं जिसमें उन्होंने अपने बाल्यकाल का एक किस्सा बताया था. उन्होंने कहा, जब मैं छोटा बच्चा था, हम गार्डन में जाने से डरते थे. एक दिन मेरी दादी (इंदिरा गांधी) मेरा हाथ पकड़कर रात में बगीचे में ले गईं और कहा कि तुम यहां से कहीं हिलना नहीं. उनके जाने के बाद मेरी हवा निकल गई थी, मुझे लगा आज तो मैं गया. दो-तीन मिनट वहाँ रहने पर लगा जैसे घंटों बीत गए. मेरे हाथ-पैर कांप रहे थे. वक्तव्य के दौरान उन्होंने अपने आप को एक आर्टिस्ट के तौर पर भी परिभाषित किया.