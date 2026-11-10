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अब छठ पर घर जाने का नो टेंशन, स्पेशल ट्रेनों से बेंगलुरु और गुजरात से बिहार का सफर आसान

छठ पर रेलवे ने चलाईं स्पेशल ट्रेनें ( ETV Bharat )

भोपाल/नर्मदापुरम: छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों का इंतजाम किया है. पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 2 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. ये ट्रेनें बेंगलुरु-बरौनी और उधना-बरौनी के बीच संचालित होंगी. दोनों स्पेशल ट्रेनों का भोपाल मंडल के इटारसी रेलवे स्टेशन पर ठहराव निर्धारित किया गया है. इससे त्योहारों के दौरान लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी.

छठ महापर्व पर स्पेशल ट्रेनों का ऐलान रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 06587 बेंगलुरु-बरौनी स्पेशल ट्रेन 9 से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार रात 11 बजे बेंगलुरु से रवाना होगी. जोकि बुधवार सुबह 8:40 बजे इटारसी पहुंचेगी और 8:50 में इटारसी से रवाना होगी. वापसी में गाड़ी संख्या 06588 बरौनी-बेंगलुरु छावनी स्पेशल ट्रेन 12 नवंबर से 3 दिसंबर तक प्रत्येक गुरुवार रात 11 बजे बरौनी से चलेगी. यह शनिवार रात 12:50 बजे इटारसी पहुंचेगी और 1 बजे प्रस्थान करेगी.