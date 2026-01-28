ETV Bharat / state

पानी छूते ही बीमारी! शुगर मिल ने किया ओल नदी का पानी काला, दूषित जल से हजारों जिंदगियां खतरे में

लेकिन अब नदी में जमा प्रदूषित काले पानी से दूसरे जल स्रोतों का पानी भी दूषित होने लगा है. आसपास गांव के नल, हैंड पंप, कुएँ आदि में बदबू और प्रदूषण वाला पानी आने की शिकायतें बढ़ गई हैं. इसे लेकर प्रशासनिक टीमों ने जल के सैंपल लेकर जांच की, लेकिन कार्रवाई तो दूर एक नोटिस भी शक्कर मिल प्रबंधन को जारी नहीं किया गया.

नर्मदापुरम: इंदौर की तरह बनखेड़ी की ओल नदी के आसपास 8 से अधिक ग्रामों में दूषित पानी के कारण बड़ी त्रासदी की संभावना बन गई है. क्योंकि ग्राम ठेनी के पास स्थित ओल नदी का पानी काला हो गया है. शक्कर कारखाने से निकले केमिकल युक्त पानी के कारण नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है. जानवर भी इस प्रदूषित पानी के आसपास नहीं जाते हैं. लंबे समय से नदी में मिल रहे पानी को लेकर ग्रामीण शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन शक्कर मिल मालिक के प्रभाव के कारण अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं.

बिगड़ा नदी का स्वरूप

ग्राम ठेनी स्थित शुगर मिल अपने कारखाने से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी को लंबे समय से ओल नदी में बाहता आ रहा है. कारखाने में शक्कर बनाने के बाद अपशिष्ट पानी बिना ट्रीटमेंट किए हुए नदी में बिना किसी रोक-टोक के बहा दिया जाता है. केमिकल का पानी मिलने के बाद नदी का स्वरूप बदल गया है. धीरे-धीरे नदी नाले के रूप में तब्दील हो गई है. क्योंकि केमिकल युक्त पानी से दलदल बनने के बाद गंदा और प्रदूषित पानी जमा होते जाता है. इससे पूरी नदी का स्वरूप बदल गया है.

स्वास्थ्य पर पड़ रहा विपरीत प्रभाव

ग्राम मानकवाड़ा, बद्ररझिला, गरदा, खामखेड़ी, चारगांव, जसरवानी, लामटा, चिल्लोद सहित कई ग्रामों में ग्रामीण लंबे समय से ओल नदी में मिल रहे दूषित पानी की शिकायतें कर रहे हैं. ग्रामीणों के अनुसार, केमिकल युक्त पानी असर पेयजल स्रोतों पर पड़ रहा है. इससे कई लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है. पूर्व में भी कई ग्रामीण प्रदूषित पानी के कारण पेट में होने वाली संबंधी समस्याओं की शिकायतें दर्ज कर चुके हैं. ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर शुगर मिल द्वारा नदी में छोड़े जा रहे हैं. प्रदूषित पानी को रोकने और मिल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है.

खेती के काम भी नहीं आता पानी

स्थानीय निवासी सूरज सिंह राजपूत ने बताया कि, ''नदी का पानी अब खेती की उपयोग में नहीं आता है. साल भर इस नदी में गंदा प्रदूषित पानी रहता है. इस पानी को यदि हाथ भी लगा ले तो कई बीमारियां हो जाती हैं. हमारे जानवर भी इस पानी के आसपास नहीं जाते.''

पूरे मामले को लेकर नर्मदापुरम एडीएम राजीव रंजन ने बताया कि, ''पिपरिया एसडीएम से जांच कराई जाएगी कि बनखेड़ी की ओल नदी में किस प्रकार का और किस तरह का प्रदूषण हुआ है, नदी में कारखाने का पानी कैसे छोड़ा जा रहा है, इसकी जानकारी ली जाएगी.''