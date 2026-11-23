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नर्मदापुरम के बांद्राभान में देखें प्रयागराज के संगम जैसा नजारा, कार्तिक माह में स्नान का विशेष महत्व

नर्मदापुरम में कार्तिक मेला का निरीक्षण करते कलेक्टर और एसपी ( ETV BHARAT )

नर्मदापुरम : हर वर्ष की तरह मां नर्मदा एवं तवा नदी के संगम स्थल पर लगने वाला कार्तिक माह मेले का शुभारंभ सोमवार से हो गया. पांच दिवसीय मेले का मुख्य स्नान 24 नवंबर को होगा, जबकि समापन 26 नवंबर को होगा. इस दौरान मेले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे. नर्मदापुरम के मिनी प्रयागराज के नाम से इस मेले को जाना जाता है. मेले को लेकर मान्यता है कि कार्तिक माह की पूर्णिमा पर संगम स्थल पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसी कारण पूर्णिमा पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचते है. इस वर्ष मेले का 200 वां वर्ष है.

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