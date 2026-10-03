ETV Bharat / state

एशियन गेम्स में चमकी नर्मदापुरम की बेटी, स्वागत में किसान ने अनाज से बनाई पीएम मोदी के साथ अनोखी तस्वीर

नर्मदापुरम: सिवनी मालवा क्षेत्र के सुपारली गांव निवासी किसान और कलाकार योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने अनाजों से एक अनोखी तस्वीर बनाई है. उन्होंने इस बार एशियन गेम्स 2026 में सेलिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी हर्षिता तोमर व प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अनाजों से मनमोहक तस्वीरें बनाई है. यह अनाजों से बनी तस्वीर हर्षिता को तब भेंट की जाएगी, जब वे घर पहुंचेंगी.

एशियन गेम्स में जिले का नाम किया रोशन

नर्मदापुरम के ग्राम रैसलपुर की बेटी हर्षिता तोमर ने एशियन गेम्स 2026 के सेलिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश के साथ-साथ नर्मदापुरम का नाम रोशन किया है. गुरुवार को हर्षिता ने शीतल वर्मा के साथ मिलकर कांस्य पदक हासिल किया है, जिसके बाद से उसके गांव में जश्न का माहौल है.

किसान ने अनाज से बनाई पीएम मोदी और हर्षिता की तस्वीर (ETV Bharat)

हर्षिता तोमर के लिए अनोखा गिफ्ट तैयार

हर्षिता तोमर की बड़ी उपलब्धि को देखते हुए किसान योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनाजों से तस्वीर बनाई है. जिसे उनके घर आने पर उन्हें गिफ्ट करेंगे. इसके अलावा योगेंद्र पाल सिंह ने पूर्व में भी विभिन्न हस्तियों की अनाजों से तस्वीरें बनाई है.

कृषक कलाकार योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने बताया, "इस कलाकृति को भारत की कृषि संस्कृति, अनाज और खेल प्रतिभा के सुंदर संगम के रूप में तैयार किया है. मेरा उद्देश्य है कि देश की बेटियों की उपलब्धियों को कृषि प्रधान भारत की पारंपरिक कला के माध्यम से सम्मान दिया जाए. यह विशेष कलाकृति हर्षिता तोमर के नर्मदापुरम आगमन पर स्वागत एवं सम्मान स्वरूप भेंट की जाएगी. इसे विभिन्न प्रकार के अनाजों को मिलाकर तैयार किया गया है. जोकि देखने में काफी रोचक लग रहा है. इससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने का भी संदेश जाता है."