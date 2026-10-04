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एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम की शानदार जीत, इटारसी में विवेक सागर के घर जश्न का माहौल

नर्मदापुरम/गुना: एशियाई गेम्स 2026 के फाइनल मुकाबले में शनिवार को भारतीय हॉकी टीम ने 5-1 से मलेशिया को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है. भारतीय हॉकी टीम में नर्मदापुरम के ग्राम चांदोंन निवासी विवेक सागर भी शामिल हैं. फाइनल मुकाबले में जीते के बाद उनके घर में काफी उत्साह है. परिवार और गांव में जश्न का माहौल है.

नर्मदापुरम के ग्राम चांदोंन निवासी हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं. फाइनल मुकाबले के दौरान विवेक सागर के परिवार और गांव के लोगों की नजरें लगातार मैच पर टिकी रहीं. जैसे ही भारत ने 5-1 से मलेशिया को हराकर जीत दर्ज की. पूरा गांव खूशी से गूंज उठा.

विवेक सागर के घर जश्न का माहौल (ETV Bharat)

विवेक सागर के घर जश्न का माहौल

परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने भारतीय टीम की जीत पर जश्न मनाया और विवेक सागर की उपलब्धि पर गर्व जताया. गांव में लोगों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी. विवेक सागर की इस उपलब्धि को नर्मदापुरम के लिए गौरव का पल माना जा रहा है. सफलता से क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है.

खेल से पहले पिता से हुई थी बात

विवेक के पिता रोहित सागर बताते हैं कि, ''जिस प्रकार से भारतीय टीम ने मलेशिया को हराकर जीत दर्ज की है, वह गर्व की बात है. खेल से पहले हमारी विवेक से बात हुई थी. विवेक ने बताया था कि इस बार हमे पूरी उम्मीद है कि इस मुकाबले में हम गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं.'' विवेक के फूफा रामेश्वर प्रसाद बताया, "मैच से एक दिन पहले ही विवेक सागर से वीडियो कॉल के जरिए बात हुई थी. विवेक ने बताया था कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और गोल्ड मेडल हम जीतेंगे."

एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम की शानदार जीत (ETV Bharat)

वहीं, विवेक के भाई विद्यासागर ने ईटीवी भारत को बताया, "पूरा मिडफील्ड बहुत ही अच्छा खेला है. हॉकी टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त रहा है. पूरे टूर्नामेंट में टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है. विवेक के 6 तारीख को टूर्नामेंट से वापस लौटने की जानकारी है. हम पूरे परिवार से उन्हें रिसीव करने के लिए भोपाल जाएंगे."

ब्रजेश दुबे बने एमपी हॉकी के संयुक्त सचिव (ETV Bharat)

ब्रजेश दुबे बने एमपी हॉकी के संयुक्त सचिव

गुना के वरिष्ठ खेल पदाधिकारी एवं जिला हॉकी संघ सचिव ब्रजेश दुबे, हॉकी मध्य प्रदेश का संयुक्त सचिव निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. उनका कार्यकाल 2026 से 2030 तक रहेगा. हॉकी मध्य प्रदेश की निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत नामांकन पत्रों की जांच तथा नाम वापसी की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद संयुक्त सचिव पद के लिए कोई अन्य प्रत्याशी शेष नहीं रहने पर दुबे को निर्विरोध चुन लिया गया है. निर्वाचन अधिकारी गौरी शंकर मिंज द्वारा 3 अक्टूबर को जबलपुर में उन्हें निर्वाचन प्रमाणपत्र प्रदान किया है.