ETV Bharat / state

8वीं फेल निकला साइबर ठग, जेल में सीखी ठगी की टेक्निक, ई सिम जनरेट कर हजारों उड़ाए

नर्मदापुरम पुलिस को मिली बड़ी सफलता, साइबर ठग पिता और 2 पुत्र झारखंड से गिरफ्तार, युवक की सिम बंद कर खाते से निकाले थे पैसे.

8TH FAIL RUNS SCAM NETWORK MP
8वीं फेल निकला साइबर ठग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 9:53 AM IST

|

Updated : April 19, 2026 at 10:17 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नर्मदापुरम: आठवीं फेल सायबर ठग के साथ उसके पिता एवं भाई को पुलिस ने झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया है. आरोपी 19 साल का लड़का है, जिसने आरटीओ चालान के नाम से एपीके फाइल भेजकर 30 वर्षीय पीड़ित युवक निज़ाम उल हक की सिम को बंद कर ई सिम जनरेट कर वारदात को अंजाम दिया था. पीड़ित को दो दिन बाद ठगी की जानकारी तब लगी जब उसने अपनी दूसरी सिम बनवाई. तब उसके खातों से 95 हजार रूपए ठगी का पता चला. आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने देवघर (झारखंड) में पहचान छुपाकर सात दिन बिताए. जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर नर्मदापुरम लेकर आई. जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया.

8वीं फेल चला रहा था ठगी का नेटवर्क
मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा थोटा ने बताया, ''19 साल का आरोपी लल्लन आठवीं फेल है. उसे पहली बार किसी साइबर टीम ने पड़ा है. इसी आरोपी ने यह फ्रॉड को अंजाम दिया था. इसने एपीके फाइल भेजी थी और फरियादी की सिम की डुप्लीकेट ई सिम बना ली और उसके पैसे निकालने लगा. हमें पता चला कि यह भी एक डेवलपर की गैंग है. मामले में यह भी पता चला है कि आरोपी ने इससे पहले भी दो स्टेट में तेलंगाना और गुजरात में अपराध किए हैं. तेलंगाना में 2.78 लाख रुपए और और गुजरात में 38 हजार का फ्रॉड किया है. आरोपी पर देवघर में अपराध दर्ज था. आरोपी को इस दौरान जेल भी हुई और आरोपी ने जेल में भी कई चीजों को सीखा था.''

साइबर ठग पिता और 2 पुत्र झारखंड से गिरफ्तार (ETV Bharat)

आरोपी को पकड़ने 7 दिन रुकी पुलिस
एसपी ने बताया कि, ''देवघर से ही काफी एपीके फ्रॉड जनरेट हो रहे हैं, देवघर में कई ऐसी गतिविधियां हैं जो बाकी जगह से ज्यादा हैं. जहां से आरोपी को गिरफ्तार किया है वह पूरा गांव आरोपी को लाने में काफी व्यवधान उत्पन्न कर रहा था. पुलिस वहां पर 7 दिन तक रुकी रही और उनके पैटर्न को स्टडी करना पड़ा जब जाकर आरोपियों को लेकर आए. इसमें लोकल साइबर की टीम और कोतवाली पुलिस की मदद ली गई. वहां से कुल तीन आरोपियों को उठाया है. इन आरोपियों में लल्लन मेहरा, पवन और इनका पिता अरुण है.''

Narmadapuram APK Scam Case
नर्मदापुरम पुलिस को मिली बड़ी सफलता (ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा थोटा ने बताया, ''तीनों बाप-बेटों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था. लल्लन वारदात का मास्टरमाइंड है. आरोपी अधिकतर कैश निकाल लेते थे. आरोपियों ने ऑनलाइन असेट्स में इन्वेस्ट किया है जिसमें कुछ एप्स हैं. हम ऑनलाइन असेट्स को सीज करके कोर्ट के माध्यम से पीड़ित को रुपए दिलाने का प्रयास कर रहे हैं. आरोपियों को पकड़ने वाली सायबर टीम को पुरस्कार दिया जाएगा. अभी तक सिर्फ 7 हजार की रिकवरी हुई है बाकी रिकवरी ऑनलाइन असेट्स के माध्यम से की जाएगी.''

Last Updated : April 19, 2026 at 10:17 AM IST

TAGGED:

NARMADAPURAM NEWS
MP MOBILE HACKING FRAUD CASE
8TH FAIL RUNS SCAM NETWORK MP
FRAUD FATHER SON ARREST JHARKHAND
NARMADAPURAM APK SCAM CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.