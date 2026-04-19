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8वीं फेल निकला साइबर ठग, जेल में सीखी ठगी की टेक्निक, ई सिम जनरेट कर हजारों उड़ाए

नर्मदापुरम: आठवीं फेल सायबर ठग के साथ उसके पिता एवं भाई को पुलिस ने झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया है. आरोपी 19 साल का लड़का है, जिसने आरटीओ चालान के नाम से एपीके फाइल भेजकर 30 वर्षीय पीड़ित युवक निज़ाम उल हक की सिम को बंद कर ई सिम जनरेट कर वारदात को अंजाम दिया था. पीड़ित को दो दिन बाद ठगी की जानकारी तब लगी जब उसने अपनी दूसरी सिम बनवाई. तब उसके खातों से 95 हजार रूपए ठगी का पता चला. आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने देवघर (झारखंड) में पहचान छुपाकर सात दिन बिताए. जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर नर्मदापुरम लेकर आई. जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया.

8वीं फेल चला रहा था ठगी का नेटवर्क

मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा थोटा ने बताया, ''19 साल का आरोपी लल्लन आठवीं फेल है. उसे पहली बार किसी साइबर टीम ने पड़ा है. इसी आरोपी ने यह फ्रॉड को अंजाम दिया था. इसने एपीके फाइल भेजी थी और फरियादी की सिम की डुप्लीकेट ई सिम बना ली और उसके पैसे निकालने लगा. हमें पता चला कि यह भी एक डेवलपर की गैंग है. मामले में यह भी पता चला है कि आरोपी ने इससे पहले भी दो स्टेट में तेलंगाना और गुजरात में अपराध किए हैं. तेलंगाना में 2.78 लाख रुपए और और गुजरात में 38 हजार का फ्रॉड किया है. आरोपी पर देवघर में अपराध दर्ज था. आरोपी को इस दौरान जेल भी हुई और आरोपी ने जेल में भी कई चीजों को सीखा था.''