पानी के साथ आग उगलने वाला नल, कड़कती ठंड में अनहोनी में मिलती है गर्माहट

पिपरिया से पचमढ़ी जाने वाले हाईवे पर 12 किलोमीटर दूरी पर डोकरीखेड़ा जलाशय है. यहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर जंगल में अनहोनी नाम का गांव बसा हुआ है. जहां से अनहोनी कुंड तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. लोग यहां साइकिल, मोटर साइकिल के साथ जीप और ट्रैक्टर ट्राली भी लेकर पहुंचते हैं. अनहोनी कुंड के समीप सतपुड़ा टाइगर का बैरियर लगा हुआ है. यहां निर्धारित शुल्क देकर कुंड परिसर में पहुंचा जा सकता है. लेकिन पहले यहां तक पहुंचे के लिए कोई बैरियर शुल्क नहीं लगता था, जैसे-जैसे यह जगह मशहूर हुई लोगों की भीड़ जुटने लगी. इसके बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने यहां आने के लिए टिकट लगा दिया.

यहां नल से निकल रहे पानी में माचिस की तीली दिखाते ही आग लग जाती है. पानी भी इतना गर्म की हाथ जल जाए. नल से 24 घंटे सातों दिन गर्म पानी निकलता. अनहोनी गांव में यह अद्भुत नजारा देखने के लिए पिपरिया सहित दूर दराज के सैकड़ों लोग अक्सर आते है. यहां नल के साथ एक जल कुंड है, जिसमें भी गर्म पानी भरा रहता है. सर्दियों के मौसम में यहां नहाने के लिए रोजाना सैकड़ों लोग पहुंचे हैं. खासकर छुट्टी वाले दिनों में कुंड के गर्म पानी से नहाने के लिए लोगों का मेला लगता है. नल से गर्म पानी क्यों निकल रहा है आइए जानते है इस रहस्य को.

नर्मदापुरम: सतपुड़ा के जंगल में एक नल ऐसा है, जिसके पानी में आग लग जाती है. इस पानी में नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, ऐसा दावा यहां रहने वाले ग्रामीणों का है. ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि भूगर्भीय विज्ञान का कमाल है. यह अद्भुत नजारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बसे छोटे गांव का है. जितनी अद्भुत इस गांव के नल की कहानी है उससे अद्भुत हो इस गांव का नाम. इसे लोग अनहोनी गांव के नाम से जानते हैं.

अद्भुत नजारा देखने दूर-दूर से आते हैं लोग (ETV Bharat)

सदियों से बह रही गर्म पानी की धारा

स्थानीय रहवासी नारायण सिंह बताते हैं, "हमारे पूर्वजों के अनुसार यहां सदियों से गर्म पानी की धार बह रही है. अंग्रेजों के जमाने में कुंड को बनाया गया था. कुंड बनने के बाद पानी एकत्रित होने लगा और लोग यहां नहाने आने लगे. आदिवासी समाज के लोग यहां बने मंदिर में देवों की पूजा करने आते हैं. पिछले कई सालों से कुंड की साफ सफाई ना होने के कारण बहुत गंदा पानी जमा हो गया है. अंदर काई सहित गंदगी भी है, जिसे साफ करने के लिए ना ही प्रशासन और ना ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ध्यान दे रहा है."

आग उगलने वाला नल देखने के लिए लगती है टिकट (ETV Bharat)

एकमात्र पिकनिक स्थल पर ब्रेक लगा दिया

पिपरिया के भूपेंद्र सिंह बताते हैं, "अनहोनी गांव का यह स्थान सदियों से लोगों का पसंदीदा रहा है. यह प्राकृतिक स्थल शहर के पास होने के कारण लोग ठंड के मौसम में यहां बड़ी संख्या में पिकनिक मनाने आते थे, लेकिन टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने यहां आग जलाकर पिकनिक मनाना प्रतिबंधित कर दिया है. कुछ समय से यहां आने पर एंट्री फीस लगने लगी, जिस कारण लोगों के आने पर काफी हद तक ब्रेक भी लग गया है.

महिलाओं के लिए कम हैं सुविधाएं

ठंड के सीजन में जहां प्रतिदिन 2000 से ज्यादा लोग आते थे, अब मुश्किल से 100-150 लोग आ पा रहे हैं. प्रवेश शुल्क वसूल कर स्थानीय लोगों से उनके पसंदीदा पिकनिक स्पॉट दूर किया जा रहा है." वहीं पिपरिया की संध्या सिंह कहती हैं, "शुल्क लेकर यहां की रौनक खत्म कर दी गई है. यहां महिलाओं के हिसाब से ज्यादा सुविधा नहीं है. प्रशासन को यहां शुल्क नहीं वसूलना चाहिए."

अनहोनी गांव का चमत्कारी मंदिर (ETV Bharat)

पानी में सल्फर होने से लग रही आग

शहीद भगत सिंह शासकीय पीजी कॉलेज पिपरिया के केमिस्ट्री के प्रोफेसर एल एन मालवीय ने बताते हैं, "अनहोनी गांव में नल और जल कुंड में सल्फर गैस निकल रही है. जिस वजह से नल और कुंड का पानी गर्म रहता है और नल से निकलने वाले पानी में सल्फर की मात्रा ज्यादा होने से आग पकड़ लेती है." प्रोफेसर मालवीय का कहना है,"सल्फर (गंधक) कृषि और स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है. यह फसलों में प्रोटीन और क्लोरोफिल बढ़ाता है. साथ ही गुणवत्ता में सुधार करता है. यह त्वचा रोगों, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए महत्वपूर्ण है."

सल्फर निकालने के लिए लगा था प्रोजेक्ट

एल एन मालवीय ने बताया, "गंधक एक रसायन है और इसका वैज्ञानिक प्रतीक 'एस' है और इसे बाजार में सल्फर के नाम से भी जाना जाता है. यह दिखने में पीले रंग का होता है. औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी रसायन है. कुछ सालों पहले ओएनजीसी ने यहां कैम्प लगाकर रिसर्च के साथ खुदाई की थी, लेकिन कॉस्ट अधिक आने के कारण एक बड़ा प्रोजेक्ट यहां से बंद कर दिया गया."

गंधक चर्म रोगों के इलाज में सहायक

पिपरिया के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बीजी व्यास बताते हैं, "डोकरीखेड़ा के पास छोटी अनहोनी नाम की जगह है. यहां के जल कुंड में गंधक (सल्फर) प्रचुर मात्रा में जमीन के अंदर उपलब्ध है. जिस वजह ये नल और कुड में गर्म पानी निकलता है. सल्फर की गैस ज्वलनशील होती है, इस कारण पानी के साथ निकलने वाली गैस में आग लग जाती है."

डॉ. बीजी व्यास कहते हैं कि सल्फर में एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल और मृत त्वचा हटाने वाले गुण होते हैं, जो सेबोरहाइक डर्मेटाइटिस, खुजली और रूसी जैसे चर्म रोगों की समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है. शायद यही वजह होगी कि जिस कारण ग्रामीण कुंड के गर्म पानी में नहाने से चर्म रोग जैसी बीमारियों के ठीक होने का दावा करते है. हालांकि सल्फर का उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए. क्योंकि यह कुछ लोगों के लिए शुष्क या जलन पैदा कर सकता है."