आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के फोन की अचानक बजी घंटी, कॉल रिसीव करते ही फटी रह गई आंखें
नर्मदापुरम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन फ्रॉड की कोशिश, 7 कार्यकर्ताओं को आए फर्जी कॉल. ओटीपी साझा करते ही मोबाइल और व्हाट्सएप अकाउंट हुआ हैक.
नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में साइबर ठग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपना निशाना बना रहे हैं. ठग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फोन कर रहे हैं और विभागीय वरिष्ठ अधिकारी होने का हवाला देकर उनसे पोषण ट्रैकर चालू न होने की बात कहकर पासवर्ड व ओटीपी मांग रहे हैं. ओटीपी साझा करते ही कार्यकर्ताओं के मोबाइल और व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो रहे हैं.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से फ्रॉड की कोशिश
साइबर शाखा के संदीप रघुवंशी ने बताया, "बीते 10 फरवरी की शाम जिले की 7 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक ही नंबर से फोन आया. ठग ने खुद को वरिष्ठ अधिकारी बताकर पोषण ट्रैकर बंद होने का हवाला दिया और पासवर्ड मांगा. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जैसे ही पासवर्ड साझा किया गया, तुरंत ही उनके नंबर पर एक एपीके फाइल डाउनलोड करने के मैसेज पहुंच गए."
APK फाइल भेजकर बनाया निशाना
महिलाओं ने जैसे ही APK फाइल डाउनलोड की तो उनका मोबाइल और व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया. अकाउंट हैक होने के बाद संबंधित कार्यकर्ताओं के जुड़े व्हाट्सएप ग्रुपों में एसबीआई बैंक की एपीके फाइल का लिंक भेजा गया, जिसके बाद उनका मोबाइल एवं व्हाट्सएप नंबर हैक हो गया. पीड़ित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सायबर शाखा में पहुंची और मामले की शिकायत की. कार्यकर्ताओं के मोबाइल से APK फाइल को डिलीट कर उनका मोबाइल दिया गया है.
आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन
एडिशनल एसपी अभिषेक राजन ने बताया, "आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा एक शिकायत आवेदन मिला है. इस संबंध में हम साइबर सेल के माध्यम से कार्रवाई कर रहे हैं. साथ ही नर्मदापुरम पुलिस द्वारा निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि किन-किन सावधानियों का पालन करना है. जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शिकायत आई हैं उनकी जांच कर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे."
साइबर ठगों की निशाना बनी कार्यकर्ताओं में प्रमिला शर्मा, ममता मंसूरिया, सावित्री सेन, सरिता, वैष्णवी माधव सहित 2 अन्य लोग शामिल है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस द्वारा जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.