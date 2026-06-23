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सड़क खुदाई में निकले 100 साल पुराने सिक्के, लूटकर घर ले गए लोग, पुलिस ढूंढ रही यहां वहां

नर्मदापुरम में सड़क निर्माण के लिए हो रही थी खुदाई, अचानक से आई खनखनाहट की आवाज, खोदकर देखा तो निकला 100 साल पुराना खजाना.

NARMADAPURAM ANCIENT COINS FOUND
नर्मदापुरम में सड़क पर गड़ा मिला प्राचीन खजाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 2:15 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 2:23 PM IST

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नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सड़क खुदाई के दौरान पुराने सिक्के मिलने की खबर खूब चर्चा में है. केसला थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए खुदाई के दौरान करीब 100 प्राचीन सिक्के मिलने का दावा किया जा रहा है. हालांकि, पुलिस को सिर्फ 3 सिक्के ही सुपुर्द किए गए हैं. मिट्टी में दबे मिले इन सिक्को पर 1907 और 1940 की तरीख बताई जा रही है. पुलिस पता लगाने में जुटी है कि असल में कितने सिक्के खुदाई में निकले और कौन-कौन इन्हें ले गया है, क्योंकि ये ऐतिाहासिक महत्व के हैं. अब इन सिक्कों की जांच के लिए इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को भेजने की जा रही हैय

नर्मदापुरम के केसला में निकला खजाना

पुलिस के मुताबिक ग्राम केसला में सड़क निर्माण के लिए खुदाई का काम चल रहा था. इस दौरान जमीन से कुछ टकराने की आवाज सुनाई दी, जब मिट्टी हटाकर देखी गई तो वहां पुराने सिक्कों का ढेर दिखाई दिया. देखते ही देखते यह खबर आसपास फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जुट गई. कई लोग सिक्कों को उठाने लगे, जिससे कुछ समय के लिए अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई. ये सिक्के लगभग 25 से ज्यादा लोगों के हाथ लगे हैं.

नर्मदापुरम के केसला में निकला खजाना (Etv Bharat)

सिक्के लूटने मची अफरा-तफरी

स्थानीय स्तर पर पूरे दिन यह चर्चा होती रही कि खुदाई के दौरान करीब 100 से 150 पुराने सिक्के निकले हैं, जो लगभग दो दर्जन लोगों के हाथ लगे हैं. हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. माना जा रहा है कि सिक्कों के पुराने और संभावित रूप से एंटीक होने के कारण जिन लोगों को ये मिले हैं, वे सामने आने से बच रहे हैं. स्थानीय निवासी विनोद तिवारी ने बताया, " मुझे भी एक पुराना सिक्का मिला था, जिसे मैंने पुलिस को सौंप दिया. इसके बाद मामले की जानकारी प्रशासन तक पहुंची है."

BRITISH ERA SILVER COINS
किंग जॉर्ज के नाम का सिक्का भी खुदाई में निकला (Etv Bharat)

ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की जांच

केसला थाना प्रभारी राहुल रैकवार ने बताया, " पुलिस के पास फिलहाल तीन सिक्के मौजूद हैं. इनका विवरण तैयार कर सोमवार को आधिकारिक पत्र के साथ एएसआई को भेजा जाएगा, ताकि विशेषज्ञ इनकी ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की जांच कर सकें. खुदाई में वास्तव में कितने सिक्के निकले हैं और उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है, यह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा."

थाना प्रभारी के अनुसार, अब तक इस मामले में किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि सामने नहीं आई है. पुलिस को जितनी जानकारी मिली है, उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

Last Updated : June 23, 2026 at 2:23 PM IST

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