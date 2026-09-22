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आधी रात मध्य प्रदेश में बदलता है एंबुलेंस का रोल, मरीज छोड़ सब्जियों से भर जाती हैं गाड़ियां

नर्मदापुरम में एंबुलेंस का दुरुपयोग, स्ट्रेचर पर कैरेट और बड़े-बड़े सब्जियों की बोरी ढोने वाले वाहन चालक पर कार्रवाई की तैयारी. रिपोर्ट-देवेंद्र वैश

ambulance carried vegetables
नर्मदापुरम में मालवाहक वाहन बनी एंबुलेंस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 12:11 PM IST

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नर्मदापुरम: मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए उपलब्ध कराई गई एंबुलेंस के इस्तेमाल को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर चर्चा में हैं. आपातकालीन 108 एंबुलेंस से मरीजों को अस्पातल पहुंचाने की बजाय अब सब्जी और सामान ढोने के काम में आने लगी है. सोमवार को घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. सीएमएचओ ने घटना को बेहद शर्मनाक और गंभीर बताते हुए एंबुलेंस संचालक पर कार्रवाई की बात कही है.

एंबुलेंस बनी मालगाड़ी

नर्मदापुरम के हीरो होंडा चौराहे के पास रविवार देर रात बीच सड़क पर 108 एंबुलेंस खड़ी कर उसके पीछे के दरवाजे खोले गए. एंबुलेंस के अंदर बने स्ट्रेचर पर सब्जियों से भरे कट्टे, कैरेट और बड़ी-बड़ी बोरियां ठूंस-ठूंस कर लादी गई. इस दौरान मौके से गुजर रहे एक युवक ने पूरे मामले का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया.

नर्मदापुरम में मरीज ढोने वाली एंबुलेंस बनी मालगाड़ी (ETV Bharat)

एंबुलेंस की मॉनिटरिंग पर उठे गंभीर सवाल

वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति ने गाड़ी में माल लादकर पिछले हिस्से का गेट बंद कर दिया. थोड़ी दूर आगे जाने पर वही व्यक्ति गाड़ी के आगे वाले हिस्से में जाकर बैठ गया और चालक एंबुलेंस को तेज रफ्तार से भगाकर ले गया. घटना सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और 108 एंबुलेंस की मॉनिटरिंग पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.

दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

सीएमएचओ डॉक्टर नरसिंह गेहलोत ने बताया, " मामला संज्ञान में आया है यह बेहद ही गंभीर और शर्मनाक है. यह पहला मौका है जब एंबुलेंस में सब्जी ढुलाई की बात सामने आई है. जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके पूर्व में भी एंबुलेंस के कई बार देरी से पहुंचने की शिकायत भी की गई थी, इस प्रकार की लापरवाही को वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया जाएगा. हमारे पास 34 एंबुलेंस हैं, जिनमें से कुछ रिपेयर होने के बाद आती रहती हैं. अभी लगभग 30 एंबुलेंस रनिंग में है."

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