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इटारसी में किन्नरों की नई ब्रिगेड तैयार, महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाज दी गई बड़ी जिम्मेदारी

इटारसी में अखिल भारतीय किन्नर सनातन सम्मेलन का आयोजन. 7 किन्नरों की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ घर वापसी के बाद दी गई महामंडलेश्वर की उपाधि.

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इटारसी में किन्नरों की नई ब्रिगेड तैयार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
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नर्मदापुरम: इटारसी के त्रिशालानंद गार्डन में शुक्रवार को अखिल भारतीय किन्नर सनातन सम्मेलन का आयोजन किया गया. धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस आयोजन में किन्नरों की नई ब्रिगेड तैयार की गई. जगतगुरु काजल ठाकुर के सानिध्य में मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए 7 किन्नरों ने सनातन धर्म में वापसी की.

इटारसी में अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का आयोजन

इटारसी में अखिल भारतीय किन्नर सनातन सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में देशभर से करीब 500 सनातनी किन्नर शामिल हुए. इस सम्मेलन में कई किन्नरों की सनातन धर्म में वापसी की गई. वहीं कई किन्नरों को महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा गया.

7 किन्नरों की सनातन धर्म में वापसी (ETV Bharat)

7 किन्नरों की सनातन धर्म में वापसी

अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन में 7 किन्नरों ने सनातन धर्म में वापसी की. इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, दूध, घी और शहद से शुद्धिकरण अभिषेक के बाद सभी को विधिवत सनातन धर्म की दीक्षा दी गई. इन सभी 7 किन्नरों को महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया गया.

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इटारसी में अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का आयोजन (ETV Bharat)

महामंडलेश्वर की उपाधि के बाद सौंपी गई जिम्मेदारी

सभी 7 किन्नरों की सनातन धर्म में वापसी के बाद उन्हें नया नाम दिया गया और नई जिम्मेदारी सौंपी गई. पांचाली गुरु इटारसी को नर्मदापुरम जिले का महामंडलेश्वर नियुक्त किया गया. वहीं शांति पिपरिया, डॉली नायक मुंगावली, बेला नायक इटावा, तमन्ना नायक इटावा और अंजलि नायक परेला को भी महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान की गई.

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महामंडलेश्वर की उपाधि के बाद सौंपी गई जिम्मेदारी (ETV Bharat)

'भटके किन्नरों की सनातन धर्म में वापसी के लिए अभियान'

इस दौरान गुरु काजल ठाकुर ने कहा, "भटके हुए किन्नरों को दोबारा अपनी जड़ों से जोड़ने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है. रामायण, महाभारत और गीता जैसे सनातन ग्रंथों में किन्नर समाज का गौरवशाली इतिहास वर्णित है. प्राचीन संस्कारों और परंपराओं के साथ घर वापसी को उत्सव के रूप में मनाया गया. यह आयोजन केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि किन्नर समाज के सामाजिक पुनर्गठन और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है."

महामंडलेश्वर बनीं पांचाली गुरु ने कहा, "मैं मूल रूप से ब्राह्मण परिवार से हूं, लेकिन मुझे डरा-धमकाकर धर्म परिवर्तन कराया गया था. आज अपने मूल धर्म में लौटकर आत्मिक शांति और गर्व की अनुभूति हो रही है."

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