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पंजाब मेल को प्रणाम कर मुंबई जाते थे 'द नर्मदा स्टोरी' के शरद, अब आईफा में बेस्ट विलेन के लिए नॉमिनेट

नर्मदापुरम: नर्मदापुरम के बॉलीवुड कलाकार शरद सिंह का सफर नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ और मुंबई में बॉलीवुड तक पहुंचा. वही सफर अब अबूधाबी आईफा अवार्ड 2027 तक पहुंचने वाला है. शरद सिंह का नाम बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए आईफा अवार्ड के लिए नाम नॉमिनेट हुआ है. शरद सिंह, 'पंजाब मेल ट्रेन' को अपनी मंजिल के सफर की ट्रेन मानते हैं. ETV भारत के संवाददाता देवेंद्र वेश से उन्होंने खास बातचीत करते हुए अपने सफर को शेयर किया.

ETV भारत से खास बातचीत में शरद सिंह ने बताया कि, ''आईफा अवार्ड 2027 अबुधाबी में होने जा रहा है. इसके लिए काफी समय से प्रिपरेशन चल रही थी. इस अवार्ड में अलग-अलग कैटेगरी के बहुत सारे अवार्ड होते हैं. इस बार में बड़ा सौभाग्यशाली हूं, नर्मदा मैया की कृपा से बेस्ट नेगेटिव कैरेक्टर के लिए मुझे चुना गया है. अवार्ड की लिस्ट में मेरा नाम है. मेरे अलावा 7 से 8 लोग और भी हैं इसको लेकर वोटिंग चल रही है. लेकिन मैं मानता हूं कि आइफा अवार्ड में नाम ही चले जाना बहुत बड़ी जीत है. क्योंकि में छोटे से शहर से हूं और बहुत जीरो से मैंने यह सफर स्टार्ट किया था, और मुझे मेरी मंजिल मिल गई है और मैं बहुत खुश हूं.''

शरद सिंह बताते हैं कि, ''मेरा सफर निश्चित तौर पर होशंगाबाद से शुरू हुआ था. मैं पंजाब मेल ट्रेन से ही मुंबई जाता था. शुरुआती दौर में जब पैसे नहीं होते थे तो दोनों टाइम में रेलवे स्टेशन जाता था और पंजाब मेल ट्रेन को प्रणाम करता था. मजे की बात है कि पहली बार जब मुंबई शूटिंग के लिए गया तो पंजाब मेल ही मुझे लेकर गई थी. अब भी जाता हूं तो पंजाब मेल से ही जाता हूं. पंजाब मेल मेरे लिए ट्रेन नहीं बल्कि मेरी मंजिल तक लेकर जाने वाली ट्रेन है. मैं हमेशा उसके पैर पड़ता हूं.''

फिल्म कास्ट के साथ शरद (ETV Bharat)

'द नर्मदा स्टोरी' के लिए नॉमिनेट

उन्होंने बताया कि, ''द नर्मदा स्टोरी में मैंने इंस्पेक्टर भदोरिया का मेरा रोल रहा है. इस फिल्म में सेंटर कैरेक्टर की भूमिका है. जिसमें पूरी कहानी मेरे आस पास घूमती होती है और बीच में वह लापता हो जाता है. उसमें मेरे दो वेरिएशन है एक पुलिस ऑफिसर का. पुलिस विभाग के प्रति और परिवार के प्रति एक मेरा अलग सॉफ्ट कैरेक्टर है. वही दूसरा केरेक्टर मेरा इंटरवल के बाद शुरू होता है, जो मुझे नॉमिनेशन में आईफा के लिए मिला है.''

शरद सिंह आईफा में बेस्ट विलेन के लिए नॉमिनेट (ETV Bharat)

द नर्मदा स्टोरी पूरी (होशंगाबाद) नर्मदापुरम में ही शूट हुई है. यह एक रियल बेस स्टोरी है, जल्द ही यह फिल्म ओटीटी पर भी आने वाली है, जिससे पूरा देश इस मूवी को दिख सकेगा. शरद सिंह बताते है कि, ''यहां तक पहुंचाना मेरा एक सपना था. एक कलाकार के जीवन में काम की बहुत अहमियत होती है. हर कलाकार का एक अपना सपना होता है कि उसे कोई अवार्ड मिले. खास तौर पर आईफा अवार्ड से नॉमिनेशन मिल जाए तो कहना ही क्या. इस खुशी को जाहिर करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है और सपने से कम नहीं है.''