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'एक बार मोक्ष की यात्रा शुरू होती है, फिर लौटना नहीं होता', प्रवचन में बोले आचार्य समयसागर महाराज

सोमवार को चातुर्मास के दौरान आयोजित प्रवचन में आचार्य समयसागर महाराज ने कहा, "पिछले वर्ष मुझे जबलपुर में वर्षायोग का अवसर मिला था. वहां से विहार करते हुए मुक्तागिरि सिद्ध क्षेत्र की वंदना की, फिर नागपुर पहुंचे और ग्रीष्मकालीन समय स्वाध्याय में व्यतीत किया. इसके बाद मुनि संघ का विहार इटारसी की ओर हुआ." उन्होंने बताया कि "बैतूल से आगे जाने का सीधा मार्ग था, लेकिन इटारसी के श्रावकों और यहां वर्षायोग कर रहे आर्यिका संघ की भावनाओं का सम्मान करते हुए वे पैदल विहार कर इटारसी पहुंचे."

नर्मदापुरम: न्यास कॉलोनी में स्थित महावीर परिसर में चातुर्मास के अवसर पर प्रवचन का आयोजन किया गया. जिसमें जैन धर्म के आचार्य 108 समयसागर महाराज ने कहा कि "समय कभी रुकता नहीं है. मनुष्य जीवन साधना, धर्म-ध्यान और आत्मकल्याण के लिए मिला है. जब मोक्ष की यात्रा शुरू होती है, तो फिर लौटना नहीं होता, जबकि संसारी जीव जन्म-मरण के चक्र में परिभ्रमण करता रहता है.

'आत्मचिंतन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं चातुर्मास के 4 महीने'

आचार्य समयसागर महाराज ने कहा, "चातुर्मास के 4 महीने साधना और आत्मचिंतन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं. कलिकाल में आचार्य विद्यासागर महाराज ने जो तप, त्याग और साधना की, वह अद्वितीय है और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी."

उन्होंने कहा कि "साधना के समय बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और समय के साथ भीड़ चली भी जाती है. लेकिन गुरुदेव विद्यासागर महाराज का संदेश था कि भीड़ में रहते हुए भी अपने 'नीड़' अर्थात आत्मस्वरूप को कभी नहीं भूलना चाहिए.

आचार्य समयसागर महाराज ने अपने गुरुदेव को किया याद

आचार्य समयसागर महाराज अपने गुरुदेव को याद करते हुए कहते हैं कि "मुझे गुरुदेव का लंबे समय तक सान्निध्य प्राप्त हुआ. भले ही वे आज भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हर श्रद्धालु के हृदय में उनका स्थान आज भी बना हुआ है. उनका स्मरण और आराधना निरंतर होती रहती है." आचार्य समयसागर महाराज ने परिभ्रमण और यात्रा का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि "संसारी प्राणी मोह के कारण निरंतर भटकता रहता है, जबकि मोक्ष की यात्रा तभी पूर्ण होती है, जब मोह पर विजय प्राप्त कर आत्मा की जीत होती है. साधना तब तक जारी रहनी चाहिए, जब तक साध्य की प्राप्ति न हो जाए.

आचार्य समयसागर महाराज ने कहा, "मनुष्य जीवन सीमित है. इसलिए प्रत्येक क्षण का उपयोग धर्म, भक्ति और आत्मकल्याण के लिए करना चाहिए." सोमवार को आचार्य समयसागर महाराज और 5 मुनिराजों ने केशलोंच कर उपवास रखा. शाम को गोधूलि बेला में गुरुभक्ति का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे.