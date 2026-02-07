ETV Bharat / state

नर्मदापुरम में रेलिंग तोड़ नहर में गिरी कार, बंद गाड़ी में स्ट्रगल करते रहे युवक, तीनों की मौत

अनियंत्रित कार रेलिंग तोड़ नहर में समाई प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इटारसी की ओर से आ रही ग्रे कलर की कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे नहर में समा गई. लोगों ने कार को पानी में डूबते देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही इटारसी और पथरोटा पुलिस मौके पर पहुंची. चूंकि घटनास्थल पथरोटा थाना क्षेत्र में आता है, इसलिए रेस्क्यू की कमान वहीं से संभाली गई.

नर्मदापुरम: इटारसी–पथरोटा मार्ग पर शुक्रवार की देर रात एक भीषण हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पथरोटा की बड़ी नहर की रेलिंग तोड़ते हुए गहरे पानी में जा गिरी. कार में सवार तीन युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया.

ढाई घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे के तुरंत बाद एक स्थानीय युवक ने जान की परवाह किए बिना नहर में कूदकर कार में सवार लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन गहराई और तेज बहाव के कारण वह सफल नहीं हो सका. हालात की गंभीरता को देखते हुए नर्मदापुरम से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया. करीब ढाई घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कार को नहर से बाहर निकाला जा सका.

कार के कांच टूटे, स्ट्रगल के निशान

कार बाहर आते ही जब उसके दरवाजे खोले गए, तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था. कार में सवार तीनों युवक मृत अवस्था में पाए गए. एसडीआरएफ की प्लेटून कमांडर अमृता दीक्षित ने बताया कि, ''युवक बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते रहे, कांच तोड़ने की कोशिश के निशान मिले हैं, लेकिन तीनों सफल नहीं हो सके.''

कार में मिले स्ट्रगल के निशान (ETV Bharat)

मृतकों की फिलहाल आधिकारिक पहचान नहीं हो पाई है. हालांकि एक युवक की जेब से मिले पैन कार्ड पर लक्की पटेल नाम सामने आया है. पुलिस का कहना है कि सभी युवक इटारसी के बताए जा रहे हैं. नहर से कार निकालने के बाद शवों को एम्बुलेंस से शहर के शासकीय अस्पताल भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम किया जाएगा. पथरोटा थाना प्रभारी संजीव कुमार पवार ने बताया कि, ''कार बरामद कर ली गई है और मामले की जांच जारी है. हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है.''