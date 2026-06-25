ETV Bharat / state

नर्मदापुरम से नागपुर हेलीकॉप्टर से जीवन की उड़ान, 83 साल के बुजुर्ग मिनटों में पहुंचे अस्पताल

नर्मदापुरम में गंभीर बीमारियों से पीड़ित 83 साल के मरीज को किया एयरलिफ्ट. पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का मिला लाभ. नागपुर में होगा इलाज.

NARMADAPURAM PATIENT AIRLIFTED
नर्मदापुरम से नागपुर तक जीवन की उड़ान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 6:20 PM IST

|

Updated : June 25, 2026 at 6:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश शासन की पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से गंभीर रूप से बीमार 83 वर्षीय मरीज को एयरलिफ्ट करके नागपुर पहुंचाया गया है. बुजुर्ग लंबे समय से मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं.

डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें उच्च स्तर के इलाज के लिए नागपुर स्थित विवेका अस्पताल रेफर किया गया था. मरीज की हालत ऐसी नहीं थी कि उन्हें सड़क मार्ग से नागपुर ले जाया जा सके. ऐसे में नर्मदापुरम में पहली बार किसी मरीज को एयरलिफ्ट कर नागपुर अस्पताल पहुंचाया गया.

83 साल के मरीज को किया एयरलिफ्ट (ETV Bharat)

83 साल के मरीज को किया गया एयरलिफ्ट

नर्मदापुरम निवासी 83 वर्षीय मरीज रामगोपाल टोकसे को बेहतर उपचार के लिए एयरलिफ्ट कर नागपुर के विवेका हॉस्पिटल पहुंचाया गया. डॉक्टरों की मानें तो यह सेवा गंभीर एवं जीवनरक्षक चिकित्सा सहायता के लिए शुरू की गई है.

PM SHRI AIR AMBULANCE
पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का मिला लाभ (ETV Bharat)

रामगोपाल टोकसे सेरेब्रल इन्फार्क्ट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं. चिकित्सकों ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उचित उपचार के लिए उच्च स्तरीय अस्पताल में रेफर करने की आवश्यकता बताई थी.

कलेक्टर के प्रयास से पहुंची पीएम श्री एयर एम्बुलेंस

परिजन और डॉक्टरों की रिपोर्ट के बाद कलेक्टर सोमेश मिश्रा के प्रयास से पीएम श्री एयर एंबुलेंस नर्मदापुरम पहुंची. नर्मदापुरम जिला प्रशासन ने सीहोर जिला प्रशासन के सहयोग से ट्राइडेंट कंपनी के हेलीपैड का उपयोग किया.

यहां से मरीज को सुरक्षित रूप से एयरलिफ्ट कर नागपुर पहुंचाया गया. इस दौरान अपर कलेक्‍टर अनिल जैन, डिप्‍टी कलेक्‍टर डॉ बबीता राठौर, मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी नरसिंह गहलोत, शिवेंद्र चंदेल सहित मरीज के परिजन मौजदू रहे.

MULTI ORGAN DYSFUNCTION CASE
मरीज को नर्मदापुरम से किया नागपुर रेफर (ETV Bharat)

'आयुष्मान योजना के कारण मिला निशुल्क इलाज'

नर्मदापुरम डिप्टी कलेक्टर बबीता राठौर ने बताया, "रसूलिया के 83 वर्षीय रामगोपाल टोकसे मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन की बीमारी से लंबे समय से पीड़ित हैं. चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें नागपुर भेजा गया है.

उनकी स्थिति ठीक नहीं होने के कारण सड़क मार्ग के बदले एयर एंबुलेंस से उन्हें नागरपुर के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. इस योजना का लाभ उन्हें निःशुल्क दिया गया है, आयुष्मान योजना के अंतर्गत उन्हें यह पूरा लाभ मिला है."

Last Updated : June 25, 2026 at 6:28 PM IST

TAGGED:

NAGPUR REFER 83 YEAR OLD PATIENT
MULTI ORGAN DYSFUNCTION CASE
PM SHRI AIR AMBULANCE
AYUSHMAN SCHEME MEDICAL TREATMENT
NARMADAPURAM PATIENT AIRLIFTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.