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खतरे की घंटी! नर्मदापुरम के सबसे लंबे तवा ब्रिज में क्रैक, भारी वाहनों की एंट्री बेन

तवा पुल के पिल्लरों में आया क्रैक सहायक महाप्रबंधक सड़क विकास निगम के प्रवीण निमजे ने टीम के साथ तवा पुल का निरीक्षण किया था. इस दौरान तवा पुल के पिल्लर क्रमांकन 52, 53, 54 के डेक स्लैब में क्रैक पाया गया. जानकारी लगते ही एमपीआरडीसी के डिवीजनल मैनेजर एवं नर्मदापुरम यातायात पुलिस डीएसपी संतोष मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और घटना की गंभीरता देखते हुए भारी वाहनों के आवागमन के चलते तवा पुल पर वाहनों की रोक लगा दी गई.

नर्मदापुरम: नर्मदापुरम पिपरिया पचमढ़ी स्टेट हाईवे मार्ग स्थित 1982 में बने 1330 मीटर का सबसे लंबा तवा पुल के तीन पिलरों के स्लैब में क्रैक आ गए हैं. जिसके चलते शनिवार से 16 जून तक पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जानकारी लगते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे. मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की ब्रिज एक्सपर्ट टीम द्वारा मरम्मत का कार्य शुरू कराया है.

भारी वाहनों पर लगाया गया प्रतिबंध

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के द्वारा तवा पुल के स्लैब में क्रैक भरने का काम शुरू कराया गया है. जिसमें लगभग 4 दिन का समय लगेगा. तवा पुल के मरम्मत कार्य के लिए 16 जून शाम 6 बजे तक पुल से भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंधित कर दिया गया. इस दौरान तवा पुल से छोटे वाहन गुजर सकेंगे. जिनमें कार, दो पहिया वाहन, ऑटो शामिल हैं. ओवरलोड और भारी वाहन पुल से नहीं गुजर सकेंगे. हालांकि इस दौरान भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग बांद्राभान सांगाखेड़ा माखन नगर से होकर रहेगा.

नर्मदापुरम में स्टेट हाईवे 67 पर 1982 में बना था तवा ब्रिज (ETV Bharat)

पिल्लरों का मरम्मत कार्य हुआ शुरु

एमपीआरडीसी के डिवीजनल मैनेजर ने बताया कि, ''तवा पुल के तीन पिल्लरों की स्लैब में क्रैक आ गई है. जिसके चलते भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया. एमपीआरडीसी की एक्सपर्ट टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया था, जिसके बाद स्लैब भराने का काम शुरू करा दिया गया है. 16 जून को शाम तक सुधार कार्य हो जाएगा, जिसके बाद सुचारू रूप से सभी वाहनों का आवागमन हो सकेगा.''

रेत का अवैध परिवहन कर रहा डंपर पकड़ा

तवा पुल के स्लैब के तीन पिल्लरों में क्रैक के चलते कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देश पर शनिवार देर शाम खनिज विभाग द्वारा ग्राम आंचलखेड़ा तहसील माखननगर स्थित तवा पुल के पास रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत पर राजस्व, खनिज एवं पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की गई. इस दौरान क्षेत्र से डंपर क्रमांक MP04HE5029 को जप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जप्त किया गया. वहीं तवा पुल के पास नदी क्षेत्र में रेत परिवहन हेतु बनाए गए संभावित अस्थायी मार्गों को भी बंद कर दिया गया है. ताकि पुल की सुरक्षा की जा सके.